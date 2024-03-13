أحداث مسلسل نورة الحلقة الثانية.. صديقتها تترك المدرسة من أجل الزواج

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل الكرتوني "نورة" والمستوحى من "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، والذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي".

أحداث المسلسل الكرتوني نورة الحلقة 2

وجاء عنوان الحلقة الثانية من المسلسل الكرتونى "نورة"، مفاجأة جميلة، حيث سلطت الحلقة فى البداية الضوء على فكرة قيام الأطفال بفتح تطبيق "التيك توك"، والقيام بتنفيذ بعض التحديات مع الآخرين من أجل الحصول على أموال من التيك توك، فظهر الطفل نور وهو يقوم بفتح الفيديو وتصوير بعض التحديات مع الأصدقاء.

وأثناء قيام الطفل نور بفتح الهاتف وتنفيذ بعض الأحكام يتم تكسير النيش لوالدته ولكنه لم يذكر لوالدته أنه قام بتكسير النيش نتيجة لقيامه بتنفيذ تحديات عبر منصة "التيك توك".

كما تضمنت أحداث مسلسل نورة الحلقة 2 أيضا، قيام والدة نورة بالتأكيد عليها ضرورة وضع ملابسها فى أماكنها وذلك من أجل تنظيم المنزل جيدا.

وتقوم نورة بتحضير مفاجأة مختلفة لصديقتها بمناسبة عيد ميلادها حيث جمعت كافة اصدقائها وعائلتها من اجل مفاجأة مميزة لها.

كما تضمنت الحلقة أيضا وقوع جميلة صديقة نورة فى مشكلة كبيرة وهو نقلها من المدرسة بدون إبلاغها حيث قام والدها بنقلها دون علمها، وذلك لأنه يخطط إلي نقلها إلي البلد وذلك من أجل التخطيط إلي زوجها من بن عمها وذلك بناء على طلب عمها وذلك للحفاظ على الميراث من الذهاب إلي أحد أخر، حيث اختتمت الحلقة الثانية بمكالمة بين والد جميلة صديقة نورة مع أخوه والذي يشدد عليه ضرورة ذهاب ابنته إلى البلد وترك المدرسة نهائيا بدلا من ضياع أموالهم وميراثهم.

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ويعرض المسلسل الكرتوني "نورة"، على قناة CBC قبل الإفطار مباشرة، وعلى منصة watch it.

قصة مسلسل نورة

ويسلط المسلسل الكرتونى الضوء على مشكلات الفتيات والأولاد من خلال شخصية "نورة" وهى رمز لكل فتاة مصرية، وشخصيات أخرى محورية فى حياتها بالمسلسل، وذلك من خلال مجموعة من المغامرات الاجتماعية تظهر خلال الأحداث.

أبطال مسلسل نورة

وشارك فى تمثيل مسلسل الكرتوني نورة، يوسف حشيش، ولبني ونس، سلمى البحيري، وحمزة رأفت، واشراف على الدراما سماح ابو بكر عزت، ومدير المشروع محمد إبراهيم، ومدير تنفيذى محمد الجنايني، وفريق الكتابة، زلفي عبدالله، احمد محسن عنتبلي، تتر الغناء قام به محمد الشرنوبي، كلمات كوثر مصطفي.