تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل الكرتوني نورة وموعد عرضه اليوم

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل الكرتوني "نورة" والمستوحى من "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، والذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي".

تفاصيل الحلقة الاولى من مسلسل الكرتوني نورة وموعد عرضه اليوم

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل نورة الحلقة 2

وينتظر الأهالى عرض الحلقة الثاني من المسلسل الكرتوني "نورة"، وذلك من اجل توفير مجموعة من القيم والمبادئ لأبنائهم فيقدم المسلسل الكرتوني "نورة" مجموعة من النصائح والقيم والمبادئ للفتيات من خلال بطلة العمل "نورة" وهو ما يعتبر عمل مميز للأطفال خلال شهر رمضان الكريم.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل نورة الحلقة ١

وعرض الحلقة الأولى من المسلسل الكرتوني "نورة" أمس الاثنين، في أول أيام شهر رمضان الكريم، على قناة cbc. وتم تسمية الحلقة الأولى بعنوان "صوت مش مسموع".

في هذه الحلقة، تمت مناقشة مشكلة نوم الأطفال في ساعات متأخرة وتأثير ذلك على قدرتهم على النوم بشكل سليم، بالإضافة إلى تجربة الأحلام السيئة.

وفي الحلقة الأولى، شرحت الجدة أن الأحلام تعكس حالة الشخص وقدرته على التركيز، ونصحت الطفلة "نورة" بضرورة التركيز على أهدافها لمعرفة ما ترغب فيه خلال الفترات المقبلة.

كما تناول المسلسل قضية التنمر بين الأصدقاء في المدرسة، وكذلك فكرة تعاون الأصدقاء في تحضير الهدايا داخل المدرسة لاحتفال بأعياد ميلاد بعضهم.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل نورة الحلقة الثانية

ويعرض المسلسل الكرتوني "نورة"، يذاع على قناة CBC قبل الإفطار مباشرة، وعلى منصة watch it.

قصة مسلسل نورة

ويسلط المسلسل الكرتونى الضوء على مشكلات الفتيات والأولاد من خلال شخصية "نورة" وهى رمز لكل فتاة مصرية، وشخصيات أخرى محورية فى حياتها بالمسلسل، وذلك من خلال مجموعة من المغامرات الاجتماعية تظهر خلال الأحداث



ابطال مسلسل نورة

وشارك فى تمثيل مسلسل الكرتوني نورة، يوسف حشيش، ولبني ونس، سلمى البحيري، وحمزة رأفت، واشراف على الدراما سماح ابو بكر عزت، ومدير المشروع محمد إبراهيم، ومدير تنفيذى محمد الجنايني، وفريق الكتابة، زلفي عبدالله، احمد محسن عنتبلي، تتر الغناء قام به محمد الشرنوبي، كلمات كوثر مصطفي.