غدًا.. الحكم على قاتل والده الكفيف فى الشرقية

تصدر محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار وليد أنور إبراهيم، رئيس المحكمة غدا الخميس الحكم على المتهم بإنهاء حياة والده الكفيف داخل مسكنه بقرية شوبك بسطة بدائرة مركز شرطة الزقازيق في القضية رقم 35961 جنايات مركز الزقازيق لسنة 2023.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا من مركز شرطة الزقازيق، يفيد بورود إشارة من المستشفى باستقبال شخص كفيف يبلغ من العمر 72 عامًا، مقيم بقرية شوبك بسطة بدائرة المركز، جثة هامدة.

وبالانتقال والفحص، تبين من تحريات الأجهزة الأمنية، أن وراء ارتكاب الواقعة شابًّا يدعى "السيد م"، فنى ثلاجات، ابن المجني عليه، لسرقة مبالغ مالية كانت بحوزته لمروره بضائقة مالية، كما تبين أن المتهم لا يعاني أي أمراض نفسية وعقلية.

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات، ثم أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق.

وأصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار وليد أنور إبراهيم، الخميس الماضي، قرارا في القضية رقم 35961 جنايات مركز الزقازيق لسنة 2023، بتأجيل محاكمة الشاب القاتل لجلسة غدا الخميس، للنطق بالحكم؛ لاتهامه بقتل والده الكفيف.