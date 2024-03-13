اليوم.. محاكمة المتهمين بإنهاء حياة سائق "توك توك" في المنصورة

تواصل محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأربعاء برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربيني، محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك، بعدما سددوا له طعنات نافذة أودت بحياته في الحال، بسبب خلافات سابقة بينهم.

وأحالت النيابة العامة المتهمين في القضية رقم 14803 لسنة 2022 جنايات دكرنس، والمقيدة برقم 2546 لسنة 2022 كلي شمال المنصورة، للمحاكمة الجنائية، بعدما تبين من التحقيقات أنه في يوم 1/10/2022 بدائرة مركز دكرنس محافظة الدقهلية، قتل المتهمان الأول والثاني، المجني عليه، أحمد البرعي، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله.

ذكر ممثل النيابة في تلاوته لأمر الإحالة خلال جلسة المحاكمة الماضية، أن المتهمين تربصا للضحية بالمكان الذي أيقنا سلفا مروره منه، وما إن أبصراه مستقلا دراجة نارية توكتوك، حتى قام المتهم الثاني بالتشبث بالدراجة النارية قيادة المجني عليه، وكال له عدة ضربات بيده حتى تمكن من إيقافه وجذبه خارج الدراجة النارية، وانهالا عليه ضربا حال إحراز المتهم الأول سلاح أبيض قاصدين من ذلك قتل