الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

كاتب سودانى لـ"الدستور": استعادة مبنى التليفزيون "خطوة مهمة"

الجيش السوداني
الجيش السوداني

قال الكاتب الصحفي السوداني طاهر المعتصم إن استعادة الجيش السوداني مبنى الإذاعة والتليفزيون في مدينة أم درمان من المؤكد أنها خطوة كبيرة ومهمة ولها بعد أكبر باعتبار أن مباني الإذاعة والتليفزيون ظلت منذ 15 من أبريل محتلة من قِبل قوات الدعم السريع. 

أضاف المعتصم، لـ"الدستور"، أنه كم من مرة ناشد المجتمع الدولي والقوات المسلحة السودانية ميليشيا الدعم السريع أن يحافظوا على التراث والأرشيف الموجود بمبنى الإذاعة والتليفزيون بعدما أصبح عُرضة للتدمير. 

خطوة تشكل مصدرًا معنويًا كبيرًا جدًا

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وأوضح المعتصم أن هذه الخطوة تشكل مصدرًا معنويًا كبيرًا بعد اقتحام هذه المنطقة خوفاً على المدنيين والأرشيف الموجود فيها كما ذكرت، ومن المؤكد أن هذه الخطوة لها ما يليها، إذ إن مباني الإذاعة والتليفزيون وهي مساحات ضخمة جدًا تشكل منطقة وسطى ما بين شمال وجنوب أم درمان وبذلك تقطع كل محاولة للإمداد لقوات الدعم السريع، إضافة إلى الرمزية التي تشكلها مباني الإذاعة والتليفزيون للمواطنين السودانيين. 

السودان أعلن الجيش السوداني الإذاعة والتليفزيون الخرطوم أمدرمان

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