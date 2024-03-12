الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

باحث سوداني يكشف لـ"الدستور" تطورات استعادة مبنى الإذاعة والتليفزيون في أم درمان

السودان
السودان

قال الباحث السياسي السوداني مجدي عبد العزيز، إن مقر الاذاعة والتليفزيون في أم درمان هو من المواقع التي غدرت بها الميليشا المتمردة في 15 ابريل العام الماضي، حينما قادت تمردها حيث كانت تقوم بواجب الحراسة لهذا المقر وهي لم تأخذه من القوات المسلحة السودانية عنوة واقتدار، بينما كانت تقوم بواجب الحراسة وغدرت بيه واقامت حوله طوق واقامت حول المباني مجموعة من القناصة واصبح من الاماكن الحصيلة لبداية هذا التمرد لميليشا الدعم السريع. 

مخطط استراتيجي وتقديري للجيش السوداني 

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الجيش السودانى يعلن تحرير مقر الإذاعة والتليفزيون بأم درمان من الدعم السريع

وأضاف عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ “الدستور”: لكن القوات المسلحة السودانية حسب تقديراتها وخطتها واستراتيجيتها، رأت أن محاولة تحرير الاذاعة السودانية كمبنى فقط له رمزا لا معنى له في ذلك الوقت خاصة بعد أن سحبت الميليشا التردادت من الاذاعة والتليفزيون واستخدمت هذا المبنى عبارة عن معتقل للأسرى ومارست فيه ابشع انواع الظلم للبشر. 

وتابع أن القوات المسلحة السودانية كان لها استراتيجية واضحة في مجابهة هذا العدوان، حيث كان الاولوية القصوى هي توصيل الممر بين قاعدة والي سيدنا في شمال امدرمان وقاعدة سلاح المهندسين في جنوب امدرمان عبر ثلاثة محاور في محاولة لتنظيف المدينة التي يعتبر تحريرها نهاية للتمرد، لان امدرمان تقع في الجانب الغربي للنيل وتتلقى مباشرة الدعم الذي يأتي للميليشا المتمردة بالعتاد من غرب افريقيا، كما ان القوات المسلحة اضربت حصارها بعد ان نظفت مدينة امدرمان على منظقة الاذاعة فجر اليوم الثلاثاء، وانهارت الميليشا تحت الطوق التي فرضته القوات المسلحة السودانية حيث عمدت جمع مراكبتها حوالي اكثر من 50 مركبة و2 سرية مشاه وحاولوا الهروب ناجية  غرب ام درمان الى غرب السودان ولكن القوات المسلحة كانت جاهزة بالكمائن في منظقة حوش الخليفة ومنظقة كبرى ولد البشير واوقعت فيهم خسائر فادحة جدا جيث دمرت 40 عربة واستلمت عدد من العربات بصورة جيدة وهلكت مجموعة ميليشا المتمردة. 

تطور مهم في مسارات رد العدوان 

وأوضح الباحث السياسي السوداني ان هذا التطور مهم جدا  في مسارات رد العداون، كما ان استعادة مبنى الاذاعة والتليفزيون سيكون له مردود معنوي ونفسي كبير جدا على الميليشا وقادة التمرد، ولان تحرير الاذاعة تعتبر امدرمان عادت الى حضن الوطن وتحت سيطرة القوات المسلحة، كما ان القوات المسلحة السودانية الان هناك جبهات مهمة تتحرك فيها في منطقة بحري ومنظقة شرق النيل تقدماً ملحوظا ومنطقة الجزيرة حيث تقوم الميليشا المتمردة باعنف الانتهاكات والجرائم ضد المرأة السودانية وغيرها، كما تتحرك بثلاثة محاور ونتوقع قريبا جدا اعلان القوات المسلحة النصر في مدينة ود مدني، كما نتوقع ان تدخل قوات الجيش السوداني الى عدة بوابات اولها بوابة بحري واعتقد ان هذا المربع النهائي لانتهاء الميليشا المتمردة ولهذه الهزيمة الساحقة في ولاية الخرطوم ومدن الخرطوم الثلاث وتبقى مدن دارفور التي تعتبر الهدف القادم للقوات المسلحة. 

الإذاعة والتليفزيون السودان الميليشا المتمردة الجيش السوداني أمدرمان

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