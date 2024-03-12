"حاولوا معاكسة خطيبته".. إصابة عامل خلال مشاجرة داخل موقف فى الجيزة

شهد مركز شرطة أبوالنمرس بالجيزة، إصابة عامل في العقد الثالث من عمره بجروح خطيرة بعد تعرضه لهجوم بالأسلحة البيضاء من قِبل أربعة أشخاص، إثر مشاجرة نشبت بينهم بسبب محاولتهم معاكسة خطيبته داخل موقف الحرانية.

البداية كانت بتلقى رئيس مباحث مركز شرطة أبوالنمرس، إشارة من المستشفى بوصول شاب مصاب بجروح بالغة تضمنت طعنة نافذة في البطن وقطعًا في أربطة القدم، وبعد التحقيقات، أكدت خطيبة المصاب أن المشاجرة بدأت بمعاكستها من قِبل أربعة أشخاص يستقلون دراجة نارية "توك توك" داخل الموقف.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة ضبط الجناة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.