الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

اتحاد الكرة يستقر على إيقاف "شيكابالا" 4 مباريات

شيكابالا
شيكابالا

استقر مسئولو اتحاد الكرة على إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) قائد فريق الزمالك 4 مباريات على خلفية الخطأ الذى ارتكبه اللاعب عقب انتهاء مباراة نهائى بطولة كأس مصر التى أقيمت فى السعودية يوم 8 مارس الجارى وانتهت بفوز الأهلى بهدفين نظيفين.

وقضت لجنة المسابقات بالجبلاية بعقوبة لاعب الزمالك بالإيقاف 4 مباريات مع تغريمه 250 ألف جنيه، نظرًا للتجاوز عقب انتهاء المباراة واتهام اتحاد الكرة والحكام بتسهيل مهمة الأهلى فى الفوز بالمباراة وذلك بناءً على ما ورد فى تقرير مراقب المباراة.

فى الوقت نفسع فضل مجلس ادارة الجبلاية، برئاسة جمال علام تأجيل إعلان العقوبة لحين عرضها على المجلس فى اول اجتماع له، حتى يتم اعتمادها كما هى أو تخفيضها إلى مباراتين .

وانتشرت خلال الأيام الماضية فيديوهات للاعب الزمالك توضح قيامه بإشارات الإساءة التي وجهها لجمهور الأهلي بنهائي بطولة كأس مصروكذلك اتهاماته غير اللفظية لاتحاد الكرة.

وتواجد شيكابالا ضمن التشكيل الأساسى الذى يخوض به فريقه مباراة الجونة المقامة حاليا فى الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلًا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - محمود علاء - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - أحمد حمدي.

خط الهجوم:  ناصر ماهر - سامسون أكينيولا- محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ومن المقرر أن يلتقى فريق الزمالك مع نظيره الجونة ضمن الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" اليوم، في التاسعة والنصف مساءً على ستاد خالد بشارة بالغردقة.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة بعد تحقيق 4 فوز و3 تعادلات وخسر 3 بينما يأتي نظيره الجونة في المركز الثامن برصيد 19 نقطة حيث فاز خلال 4 مباريات وتعادل بسبعة وهزم مرتين.

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