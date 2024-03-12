تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلى أمام البنك بدورى نايل

أعلن مارسيل كولر المدير الفني لنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره البنك الأهلي مساء اليوم في بطولة دوري نايل.

وقام كولر بالعديد من التغييرات على تشكيل الفريق عن لقاء نهائي الكأس ضد الزمالك، حيث بدأ عمر كمال أساسيًا، بينما يقود الهجوم أنتوني موديست.

تشكيل الأهلي.. تغييرات بالجملة أمام البنك وموديست يقود الهجوم

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال عبدالواحد، رامي ربيعة، علي معلول

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، أفشة

خط الهجوم: رضا سليم، أنتوني موديست، كريم فؤاد

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبدالفتاح ومحمود كهربا وأحمد عبدالقادر وحسين الشحات وعمرو السولية وكريم وليد ومحمود الزنفلي وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني.

تاريخ مواجهات الأهلي والبنك في الدوري

وسبق أن لعب الفريقان ست مباريات في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ صعود البنك الأهلي للدوري العام موسم 2020/ 2021، كانت المباراة الأولى يوم 17 يناير 2021، وانتهت بالتعادل دون أهداف، وآخر مباراة في 29 يونيو 2023 وانتهت بفوز الأهلي 3 صفر، أحرزها علي معلول وأحمد عبدالقادر ومحمود كهربا، وهي النتيجة الأكبر في لقاءات الفريقين.

وخلال هذه المواجهات فاز الأهلي في ثلاث مباريات، وتعادل الفريقان في ثلاث مباريات، أحرز لاعبو الأهلي ستة أهداف، وتلقت شباكه هدفًا واحدًا، وهداف الأهلي في لقاءات الفريقين، محمد شريف برصيد هدفين.