الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يتسلم درع تكريم نظير مجهوداته لدعم الحماية المدنية

محافظ الجيزة يتسلم
محافظ الجيزة يتسلم درع الحماية المدنية

تسلم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، درع تكريم من الإدارة العامة للحماية المدنية نظير مجهوداته لدعم منظومة العمل بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية فى شهر مارس كل عام يأتى إيمانًا من جميع دول العالم بالدور الذى تقوم به أجهزة الدفاع المدني من جهود عظيمة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات من خطر الكوارث الطبيعية والبشرية، والتقليل من الآثار المأساوية والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات والبيئة.

وأكد أهمية الدور الذى تلعبه الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة فى حماية وحفظ أمن وسلامة المواطنين، بجانب توعيتهم بالإجراءات الواجب اتخاذها عند حدوث حالات الطوارئ، من خلال البرامج التوعوية والندوات وتدريب العاملين بالأجهزة المختلفة.

ووجّه المحافظ التهنئة لإدارة الحماية المدنية بالجيزة باليوم العالمى للحماية المدنية إيمانًا بدورها الإنسانى والوطنى فى خدمة أهالى المحافظة، والتى يشهد بها الجميع، مع تواجدها فى كافة الأحداث يدًا بيد مع الأجهزة التنفيذية، والتعاون فى مواجهة أخطار السيول أو حوادث الطرق أو الغرق أو فى إطفاء الحرائق، وما يسطره رجال الحماية المدنية من بطولات من خلال سرعة الاستجابة للبلاغات، والانتقال الفورى لأماكنها، والتعامل معها باحترافية. 

وأكد "راشد" دعم المحافظة المتواصل لتطوير منظومة الحماية المدنية لتكون قوية متطورة دائما، سواء من مهمات وسيارات إطفاء أو منشآت وغيرها، موجها تحية شكر وتقدير لكل رجال الحماية المدنية بالجيزة من قادة وضباط وأفراد وجنود وتضحياتهم المستمرة والدائمة من أجل الوطن والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

من جانبه، تقدم اللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بالشكر للواء أحمد راشد، مشيدًا بمبادرات المحافظة بشأن دعم فعاليات الحماية المدنية، والدور التنسيقى الفعال لها مع مختلف أجهزة الدولة فى حالات الأزمات والطوارئ، والذى من شأنه تسهيل المهمة المكلفة بها الإدارة بنطاق المحافظة.

محافظ الجيزة يتسلم درع الحماية المدنية
محافظ الجيزة يتسلم درع الحماية المدنية
محافظ الجيزة يتسلم درع الحماية المدنية
محافظ الجيزة يتسلم درع الحماية المدنية
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