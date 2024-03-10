الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يتابع استعدادات مديرية الأوقاف لاستقبال شهر رمضان

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

اطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على برنامج مديرية أوقاف الجيزة والخاص بالأنشطة الدعوية والتثقيفية المقرر إقامته بمساجد ومدارس ومراكز الشباب ودور الثقافة بنطاق المحافظة طوال شهر رمضان المعظم.

وأكد محافظ الجيزة على مدير مديرية الأوقاف بضرورة التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بنطاق المحافظة لتوسيع دائرة تلك البرامح لتشمل كافة أنحاء المحافظة لرفع الوعى لدى المواطنين وزيادة قيم الولاء والإنتماء، مشيرا إلى أهمية الدور الذى تلعبه المؤسسات الدينية فى الحد من تأثير الدعاية السلبية وحصار الشائعات.

كما تابع المحافظ خطة مديرية الأوقاف لتجهيز المساجد والساحات لإستقبال المصلين وتوزيع الدعاه والواعظين لتغطية كافة الأنشطة المقامة بنطاق المحافظة.

وأعرب المحافظ عن دعمه لأنشطة المديرية ومجهوداتها خلال شهر رمضان وتوجيهه لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن برفع كفاءة وتأهيل محيط المساجد والساحات ومنع الإشغالات والتعديات ورفع أية مخلفات بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

انتهاء المديرية من أعمال الصيانة والتطوير والإحلال

من جانبه أعلن مدير مديرية الأوقاف عن إنتهاء المديرية من أعمال الصيانة والتطوير والإحلال والتجديد الجارية بعدد من المساجد مقدما الشكر لمحافظ الجيزة على مجهوداته وتعاون أجهزة المحافظة لتمكين المديرية من تأدية مهامها وتلبية تطلعات المواطنين بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة.

كان أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي وضع خطة عمل لمنظومة النظافة خلال سهر رمضان المبارك لضمان انتظام العمل مشيرًا انه يتم رفع حوالي ١٢ الف طن مخلفات علي مدار اليوم ومن المقرر ان يرتفع حجم المخلفات التي يتم رفعها خلال شهر رمضان مما يتطلب رفع الجاهزية الكاملة لفرق ومعدات النظافة لضمان تقديم الخدمة علي أكمل وجه. 

وأشار محافظ الجيزة إلى أن استعدادات منظومة النظافة خلال شهر رمضان تضم تنظيم العمل خلال ثلاث فترات علي مدار اليوم حيث تبدء الفترة الأولى من الساعة السابعة والنصف صباحًا وحتي الواحدة والنصف ظهرًا كما تبدأ الفترة الثانية من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا وحتى الساعة الثامنة مساء أما الفترة الثالثة فتكون من الساعة الثامنة مساء وحتي الساعة الثانية منتصف الليل وكل فترة مدعومة بفرق النظافة والمعدات اللازمة لتغطية كافة القطاعات علي ان يتم تجهيز حملة طوارئ للدفع الفوري في حال الاحتياج للتدخل السريع لرفع أي مخلفات من البؤر الساخنة لتغطية اليوم بالكامل.

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