تريليون جنيه عوائد تصديرية من منتجات المصانع الجديدة بشركات قطاع الأعمال

كشفت مصادر مطلعة بقطاع الأعمال العام عن تفاصيل الخطة الجديدة لوزارة قطاع الأعمال العام فيما يتعلق بتوجيه القيادة السياسية نحو تعظيم عوائد صادرات شركات قطاع الأعمال العام خلال العام المالي الجديد 2024/2025 والذي سيبدأ في يوليو المقبل.

ووفقا للمصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها لـ"الدستور" فإن الخطة تستهدف تحقيق نحو أكثر من 20 مليار دولار صادرات في ظل بدء انتاج المصانع الجديدة التي سيتم افتتاحها خلال العام الجاري 2024 أي ما يوازي نحو تريليون جنيه.

وأشارت المصادر الي أنه سيلعب كلا من صادرات المصانع الجديدة من الغزل والنسيج والألومنيوم والفوسفات والأسمدة دورا هاما في تحقيق استراتيجية تعظيم الصادرات.

وأوضحت إن توسيع أسواق التصدير يعتبر جزءًا حيويًا من استراتيجية نمو الاقتصاد الوطني، ويعتبر دعم وتشجيع الشركات المحلية على الدخول إلى أسواق تصديرية جديدة من مهام وزارة قطاع الأعمال العام خاصة أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أول أمس مع وزير قطاع الأعمال العام اشتمل علي متابعة مراحل التنفيذي في شركات ومصانع قطاع الأعمال العام التي يتم تطويرها بالإضافة الي توجيه نحو زيادة الصادرات وتعظيم العوائد منها في اطار تنفيذ خطة الدولة نحو تحقيق 100 مليار دولار صادرات من القطاعين العام والخاص في مصر عبر تطوير شركات قطاع الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكدت المصادر الي أن الخطة اشتملت على الاستفادة من الاتفاقيات الجديدة عقب انضمام مصر لمجموعة البريكس مما يؤهلها لمضاعفة حجم الصادرات في شركات قطاع الأعمال العام وفي ظل التوسع في إنشاء المصانع الجديدة في الصناعات الاستراتيجية الهامة في مصر.