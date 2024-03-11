الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

واشنطن تقوم بإسقاط جوى إضافى للمساعدات الإنسانية على شمال غزة

غزة
غزة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الإثنين، عن أن الجيش قام بعملية إنزال جوي أخرى في شمال غزة بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي.

وشارك في عملية الإنزال الجوي طائرات من طراز C-130 تابعة للقوات الجوية الأمريكية وجنود من الجيش الأمريكي.

سقوط طائرات أمريكية من طراز C -130

 

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مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

وقالت القيادة المركزية الأمريكية: "أسقطت طائرات أمريكية من طراز C-130 أكثر من 27,600 وجبة طعام أمريكية وحوالي 25,900 زجاجة مياه إلى شمال غزة، وهي منطقة في حاجة ماسة إليها، مما يسمح للمدنيين بالوصول إلى المساعدات الحيوية".


وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن عمليات إسقاط المساعدات الإنسانية التي تقوم بها وزارة الدفاع "هي جزء من جهد متواصل، ونحن نواصل التخطيط لعمليات التسليم الجوية اللاحقة".

وفي السياق ذاته، فقد انضمت الولايات المتحدة إلى العديد من الدول الأخرى في إسقاط المساعدات جوًا على غزة، التي تعاني من أزمة إنسانية. 

غزة المساعدات ​واشنطن​ إسرائيل القسادة المركزية

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