الإثنين 11 مارس 2024
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مصر

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

الإسقاط الجوى لأطنان
الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات

بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبالتزامن مع أول أيام شهر رمضان المبارك، كثفت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع نظيرتها من دولة الإمارات العربية المتحدة من طلعاتها من مطار العريش لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الغذائية والطبية على شمال قطاع غزة. 

فيما تواصل عناصر القوات الجوية المصرية المشاركة فى التحالف الدولى بالمملكة الأردنية الهاشمية تنفيذ طلعات يومية بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لإسقاط كميات من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة بشمال القطاع للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين فى ظل الظروف الحالية.

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