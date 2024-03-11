تجديد حبس لص "التوك توك" بالخليفة 15 يومًا

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مركبات التوك توك فى منطقة الخليفة، بأسلوب قطع الأسلاك.

استمرار حبس لص "التوك توك" بالخليفة 15 يومًا على ذمة التحقيقات

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، واعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك"، وأقر بارتكابه واقعتي سرقة أخرى بذات الأسلوب، وبالضغط عليه أرشد عن كل المركبات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين. باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.