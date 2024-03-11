الإثنين 11 مارس 2024
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الدين لله

وكيل الأزهر: الصحابة كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان

د. الضوينى
د. الضوينى

قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، إن الصحابة الكرام كانوا يدعون الله تعالى ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه ستة أشهر أخرى أن يتقبله منهم، وذلك لما فيه من خيرات جمة.

وأكد الضويني في تصريحاته باحتفالية الجامع الأزهر بمناسبة حلول شهر رمضان، أن شهر مبارك يرفع الله تعالى فيه المسلم إلى أعلى الدرجات، ويمّكنه من تحصيل الثواب والأجر العظيم، حيث أن فيه الصوم الذي لا يكافئه عمل في الثواب.

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وأضاف الدكتور الضويني أن المؤمن يفرح بصومه عندما يلقى ربه، لما يجد من عظيم الأجر والثواب المترتب على تلك العبادة التي لا يطلع عليها أحد إلا الله، كما أن الصوم ينقي النفس ويصفيها، وهو وقاية للعبد من النار وقت أن يمضي على الصراط، مؤكدا أن المسلم يجب عليه أن يغتنم هذا الشهر الفضيل بأن يضاعف من جهده في العبادة في نهاره بالصيام وقراءة القرآن وإحياء لياليه بصلاتي التراويح والقيام، وأن يحفظ نفسه ولسانه، ليعظم من ثوابه وجزاءه عند الله، موضحًا أن التتويج الكبير للمسلم المجتهد من أول رمضان لآخره هو أن ينال الشرف حين يدرك ويحظى بليلة القدر، التي لن ينالها إلا المسلم المجتهد في عبادته.

وكيل الأزهر حلول شهر رمضان 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 الأجر العظيم شهر مبارك

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