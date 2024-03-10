نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بحلول شهر رمضان المبارك

تقدم السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال نقيب الأشراف: "أدعو الله أن يوفقنا في استثمار هذا الشهر الكريم في العبادة والطاعة والبذل والعطاء والتقرب إلى المولى، وأن يجعله شهر أمن وأمان وسلام على العالم أجمع".

وأكد نقيب الأشراف، أنه يجب استثمار شهر رمضان المبارك في التكاتف والتعاون، والوقوف بجانب الفقراء والبذل والعطاء لهم، مشيرا إلى أن الشهر الكريم فرصة سانحة لعمل الخير والتسامح ومضاعفة الأجر والثواب.

ودعا المولى عز وجل أن يديم نعمتي الأمن والأمان على مصر وشعبها، وأن يحفظها وقادتها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ وطننا من كيد الكائدين، لاستكمال مسيرة التقدم والرخاء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.