وكيل الأزهر: برنامج الجامع الأزهر فى شهر رمضان "حافل"

قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إن من نعم الله علينا أن ندرك رمضان، والثابت هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم رمضان، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم.

وأضاف، في كلمته التي ألقاها في جلسة الاستراحة بصلاة التراويح في ليلتها الأولى برحاب الجامع الأزهر الشريف؛ أن المتأمل في هذا الحديث الشريف يعلم لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه، ويشجعهم على العبادة في هذا الشهر، والفوز بليلة القدر، لافتا أن شهر رمضان هو شهر رفع الدرجات وشهر الشفاعة، ففيه يشفع للعبد ويرفع المؤمن لأعلى الدرجات، ثم تكون الغاية الكبرى وهي تقوى الله، حيث قال تعالى "يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" صدق الله العظيم.

وأردف وكيل الأزهر، أننا في هذا الجامع العتيق، وطوال شهر رمضان المبارك على موعد مع برنامج الجامع الأزهر الحافل بكل ما يفيد رواده علما ووعيا وتعبدا وكل ما يحمل الخير للعالم، حيث يقيم الجامع الأزهر صلاة التراويح بإجمالي (20) ركعة يوميا، بالجامع الأزهر وبمسجد مدينة البعوث الإسلامية، يعقبها درس علمي يومي، وعقد ملتقى فكري يومي بإجمالي (29) طوال الشهر، يحاضر فيها نخبة من علماء ووعاظ هيئة كبار العلماء، ومشيخة الأزهر الشريف، بجانب إقامة صلاة التهجد، بعدد (8) ركعات يوميا، بداية من الليلة العشرين من رمضان إلى نهاية الشهر المبارك، كما يقدم بعد صلاة الظهر دروس الوعظ للرجال وللنساء، فضلا المقارىء التي ينهل من تلاوتها الرواد.



وفي ختام كلمته تضرع فضيلة وكيل الأزهر إلى الله- عز وجل- أن يتقبل في هذا الشهر المبارك القيام والصيام وخالص الدعاء لنصرة الشعب الفلسطيني الأبي، الذي ذاق ويلات الحرب الظالمة من عدو جائر غاشم، وأن يرد الحق لأصحابه، ويحفظ الأمة الإسلامية من كل مكروه وسوء.



وينقل المركز الإعلامى للأزهر الشريف صلاتي العشاء والتراويح طوال أيام الشهر الفضيل عبر منصات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر، كما تتم إذاعتها على عدد من القنوات الفضائية، أبرزها القناة الأولى والفضائية والناس، بالإضافة إلى إذاعة القرآن الكريم على الراديو.