الأزهر يؤكد: صلاة التراويح سُنة وليست فرضًا ويمكن أداؤها فى المنزل (فيديو)

أكد الشيخ أحمد ترك، أحد علماء الأزهر الشريف، أن صلاة التراويح تُعد سُنة مستحبة وليست من الفرائض الأساسية التي يجب أداؤها في المسجد.

وأوضح الشيخ، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة صدى البلد، أن النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، لم يؤدِ صلاة التراويح جماعة إلا في مرتين فقط، وأنها بعد ذلك أصبحت سُنة جماعية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب.

وأضاف، أن الأصل في أداء صلاة التراويح هو في البيوت، مشيرًا إلى أن العديد من الأئمة يفضلون أداءها في منازلهم برفقة أسرهم، كما بيّن أنه يمكن للمسلمين إتمام صلاة التراويح بتسليمة واحدة وتشهد واحد، سواء كانت الصلاة أربع ركعات أو ثمانية أو اثنتي عشرة ركعة، مشيرا إلى جواز استخدام المصحف لقراءة القرآن خلال الصلاة، مما يُعد تيسيرًا للمصلين وتشجيعًا على تدبر القرآن الكريم.