الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

ترقب لإعلان رؤية هلال رمضان بعد تصريحات متضاربة.. و"البحوث الفلكية" يحسمها

هلال رمضان
هلال رمضان

أعلن الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك في البداية، ليعود ويصحح تصريحه لاحقًا.

وأوضح رابح، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن المعهد، الذي يعد من أعرق المؤسسات الفلكية عالميًا، الذي تأسس في عهد الخديو إسماعيل، يمتلك شبكة مراكز تخدم جميع المحافظات.

وأضاف رئيس المعهد أن هناك لجانا متخصصة تقوم بعملية الرصد الفلكي، وتقدم تقاريرها إلى مفتي الجمهورية، الذي من المنتظر أن يعلن نتائج الرصد في وقت قريب، وفي حالة عدم القدرة على الرصد، يتم الاعتماد على الحسابات الفلكية لتحديد بداية الشهر الكريم.

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