الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

الضوينى: الأزهر يسخّر إمكاناته لتمكين بناتنا الوافدات من أداء رسالتهن

د. الضويني
د. الضويني

قال د.محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إن هذه المسابقة وما حققته من نتائج إيجابية ارتقت بمستوى بناتنا الوافدات، وبما يبعث في للنفس الكثير من الفرح والسرور، لما احتوته من رسائل داعمة لبناتنا الوافدات للدراسة بالأزهر الشريف،  عبر تنمية مهاراتهن الإبداعية والعلمية، والتي كان الفضل فيها لمجمع البحوث الإسلامية ومدينة البعوث الإسلامية، بما تم بذله من جهود كبيرة لخروجها على النحو الأمثل.

txt

شيخ الأزهر يستقبل السفير اليمنى بالقاهرة ويناقشان سبل تعزيز التعاون

أضاف خلال كلمته باحتفالية تكريم الفائزات في مسابقة "بنت الأزهر الوافدة" أن الأزهر يسخر إمكاناته لتمكين بناتنا الوافدات من أداء رسالتهن العلمية، وتنمية خبراتهن العلمية والعملية، وبما يخدم رسالة الأزهر الشريف في العالم الإسلامي، كمنبر لنشر المنهج الوسطي في مصر وجميع أنحاء العالم الإسلامي.

وعبر وكيل الأزهر الشريف عن شكره وامتنانه لكل من شارك في تلك المسابقة بمجمع البحوث الإسلامية ومدن البعوث الإسلامية ومركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وغيرها من قطاعات الأزهر التي تعمل ليل نهار في خدمة بنات الأزهر، مؤكدا أن بنات الأزهر غاليات على الأزهر، وأننا دائما ما نوليهن عناية فائقة، متعهدا بمواصلة رعاية جميع الوافدين، بمتابعة  واهتمام مباشر من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إيمانا من كونهن أمانة في عنق الأزهر الشريف.

وبين أن الأزهر الشريف يسعى إلى أن ترجع بناته الوافدات إلى مجتمعاتهن ليكن سفراء هناك للأزهر في نشر الوسطية والاعتدال، بعد أن يكن قد تمكن من تحقيق العلم الشرعي النافع لهن، معبرا عن خالص تهنئته للطالبات الفائزات في هذه المسابقة، ومثمنا جميع الأعمال المشاركة وأنها كانت على قدر عال من التميز والاحترافية.

وتأتي مسابقة "بنت الأزهر الوافدة" انطلاقًا من دور الأزهر الشريف المعرفي والتوعوي والدعوي؛ وذلك لإظهار روح الانتماء لدى الطالبة الوافدة للأزهر الشريف بعلمه وعلمائه عن طريق اكتشاف الطاقات الإبداعية لدى الطالبات الوافدات، وبث روح العمل الجماعي، وتتمثل جوائز المسابقة في خمس جوائز لخمسة أعمال فردية أو جماعية تكون كالآتي: الأول: 10000 آلاف جنيه، الثاني: 8000 آلاف جنيه، الثالث: 6000 آلاف جنيه، الرابع: 4000 آلاف جنيه، الخامس: 2000 جنيه.

الدكتور محمد الضويني الأزهر الشريف بناتنا الوافدات البحوث الاسلامية

الأكثر قراءة

عاجل.. مسئول إسرائيلى: مؤشرات إيجابية على قرب تنفيذ صفقة رهائن جديدة

"الأرصاد" تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

خريطة الفرص الاستثمارية.. وزير قطاع الأعمال: مصانع عملاقة للألومنيوم والأدوية وألبان الأطفال

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

كولر يجرى تغييرات على تشكيل الأهلى ويحذر من خطورة ميدياما

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ومازال الإفك الصهيوني مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية