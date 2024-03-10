الأوقاف: افتتاح 61 مسجدا في أول جمعة من رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح مسجد الرحمة - قرية شنو - كفر الشيخ الأربعاء القادم 13/3/2024م، كما سيتم افتتاح (61 ) مسجدًا في أول جمعة في رمضان، منها 44 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و17 مسجدًا صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 795 مسجدًا منها 628 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و167 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 15 / 3 / 2024م عدد 11817 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 16 مليارًا و845 مليون جنيه.



أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف المنيا

1. مسجد السلام - نجع عمار - دير مواس

2. مسجد التوبة - النحال - بني عبيد - أبو قرقاص

3. مسجد المغفرة - الفواخر - منشية الدهب - المنيا

4. مسجد الرحمة القبلي - ع مؤنس - زاوية برمشا - مركز العدوة

5. مسجد الزراعيين - بني مزار

6. مسجد الرحمة الشرقي - عزبة مجلي خليل - طوخ

7. مسجد المؤمن - تقسيم شادي - بندر المنيا

8. مسجد المهدي - عزبة صميدة يونس

9. مسجد الرحمن القبلي - طوة - مركز المنيا

10. مسجد التوحيد - زاوية حاتم - أبو قرقاص

11. مسجد عباد الرحمن - منشية زعفرانة - أبو قرقاص

مديرية أوقاف كفر الشيخ

12. مسجد حي العرب - الرياض

مديرية أوقاف سوهاج

13. مسجد الرحمن الرحيم - السمطا– البلينا

مديرية أوقاف الأقصر

14. مسجد عمر بن الخطاب - قرية المهيدات –العديسات قبلي - الطود

مديرية أوقاف قنا

15. مسجد آل محمود - تيجة– أبو تشت

16. مسجد محمد رشاد –الحبيلات الغربية - أبو تشت

مديرية أوقاف الفيوم

17. مسجد يأدم غالب - إطسا

18. مسجد الدعوة الحميدية - إطسا

19. مسجد أبو النور - طامية

مديرية أوقاف بني سويف

20. مسجد الرحمن - عزبة الحبايشة– مناشي أبو صير الملق –الواسطى

21. مسجد الشيخ عبد القادر - بندر سمسطا

22. مسجد أبو ناقة - عزبة أولاد عيد - صفط راشين - ببا

مديرية أوقاف أسوان

23. مسجد الدكتورة مايسة القماح - قريةالبصالي– مركز كوم أمبو

24. مسجد التوبة - قرية الخور بحري - مركز كوم أمبو

مديرية أوقاف مطروح

25. مسجد عبد السلام حماد - الخروبة - مطروح

مديرية أوقاف الشرقية

26. مسجد البساينة - م رضوان - أبو كبير

27. مسجد التوبة - عزبة عطية - غزالة - الزقازيق

مديرية أوقاف أسيوط

28. مسجد أولاد عبد الهادي - عواجة - ديروط

29. مسجد الهدى - خارفة - ديروط

30. مسجد عمر بن الخطاب - القوصية

مديرية أوقاف البحيرة

31. مسجد الرحمن - قرية سعيد عقاب - دسونس - مركز أبو حمص

32. مسجد السكران - قرية النشو البحري –بولين - مركز كفر الدوار

33. مسجد الزياتين - قرية كوم عزيزة - مركز أبو حمص

34. مسجد أنصاف - قرية محلة كيل - مركز أبو حمص

35. مسجد شميس - قرية بولين- مركز كفر الدوار

36. مسجد أنوار الكريم - قرية العلايا - مركز إيتاي البارود

37. مسجد الرحمة - قرية أبو عصايتين - المنشية الجديدة - مركز الدلنجات

38. مسجد 4/5 أبيس - قرية كوم أشو - مركز كفر الدوار

39. مسجد الطويلة - قرية الإبراهيمية - مركز إيتاي البارود

مديرية أوقاف الجيزة

40. مسجد الوالدين - 800 فدان - 6 أكتوبر

41. مسجد الحليم - أفق جاردنز - أكتوبر

42. المسجد الغربي - قرية بني سلامة - منشأة القناطر

مديرية أوقاف القليوبية

43. مسجد الصفا والمروة - الحي الرابع - مدينة العبور

44. مسجد الرضوان - المنشأة الصغرى - كفر شكر

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف بني سويف

1. مسجد العسقلاني - طنسا - ببا

مديرية أوقاف الوادي الجديد

2. مسجد بئر 12 - قرية غرب الموهوب - مركز الداخلة

مديرية أوقاف الجيزة

3. مسجد الغنيمية - منيل السلطان - أطفيح

مديرية أوقاف الدقهلية

4. مسجد الكريم العيسوي - طماي الزهايرة - مركز السنبلاوين

5. المسجد الكبير ( البحر )- ميت ضافر - مركز دكرنس

6. مسجد النور - عزبة معوض البحرية - مركز السنبلاوين

مديرية أوقاف البحيرة

7. مسجد منشأة الصيرفي ( السريع ) - مركز إيتاي البارود

8. مسجد عبد الله الحبشي - قرية الورثة - مركز دمنهور

مديرية أوقاف البحر الأحمر

9. مسجد التقوى - سفاجا

مديرية أوقاف المنيا

10. مسجد السرو الكبير - السرو

مديرية أوقاف الفيوم

11. مسجد سعدة البحري - أبو السعود - مركز الفيوم

مديرية أوقاف الغربية

12. مسجد عزبة الأربعين - الشين - قطور

مديرية أوقاف قنا

13. مسجد الحاج صدقي - أبو مناع بحري - دشنا

14. مسجد أبو بكر الصديق - شارع 15 مايو - مدينة نجع حمادي

مديرية أوقاف القليوبية

15. مسجد التوحيد - زاوية بلتان - برشوم - مركز طوخ

16. مسجد آل حلاوة - أجهور الكبرى - طوخ - برشوم

مديرية أوقاف الشرقية

17. مسجد الشهيد أحمد شحاته - الزهراء بردين