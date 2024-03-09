السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

"البحوث الإسلامية" يطلق المسابقة الرمضانية لمجلة الأزهر 1445هـ حول مدينة القدس

القدس
القدس

يُطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، على مدار شهر رمضان المبارك، المسابقة الرمضانية لمجلة الأزهر الشريف لعام 1445هـ عن مدينة (القدس)؛ في إطار حرصه على نَشْر المعرفة والثقافة الإسلامية، وإيجاد جوٍّ من التنافس الإيجابي بين السَّادة القرَّاء، ولبيان قيمة ومكانة «القدس» التاريخية في ظل ما تعانيه المدينة من انتهاكات صارخة من الكيان الصهيوني وما يقوم به من محاولات مستمرة لطمس هويتها وتهويدها.

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وقال الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير مجلة الأزهر، إن مسابقة المجلة لهذا العام ستكون عن مدينة (القدس)؛ في ضوء اهتمام الأزهر الشريف بالقضية الفلسطينية، بوصفها القضية الأولى والمركزية للعرب والمسلمين، حيث يستهدف المجمع من إطلاق هذه المسابقة نَشْر الوعي بأهمية مدينة (القدس)، وتعزيز المعرفة بتاريخها العربي والإسلامي العريق لدى النشء والشباب، ودَحْض المزاعم الصِّهيَونية حول أحقِّية اليهود في هذه المدينة المقدَّسة.

وأوضح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن أسئلة المسابقة تتضمن معلومات تاريخية عن مدينة (القدس)، ومعالمها الدينية والحضارية، وأهم الأحداث التي شهدتها على مَرِّ العصور، بما يحقق الهدف الأسمى من إطلاقها بغية تشجيع الجمهور وخاصة من الشباب على قراءة هذا التاريخ العتيق، وما شهدته هذه المدينة من بطولات في مواجهة قوى الطغيان.

من جانبه، أشار الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية والمشرف على المسابقة، إلى أنَّ الأسئلة ستُنشر عبر المنصات الإلكترونية لمجمع البحوث الإسلامية ومجلة الأزهر، وصفحاتهما على وسائل التواصل الاجتماعي، كما ستُبثُّ عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، كما ستنشر الأسئلة يوميًا في بعض الصحف ومنها «عقيدتي».

وبيَّن خليل أنَّ جوائز هذه المسابقة ستكون عبارة عن: مبلغ مالي قدْره: (1000) جنيه يوميًّا، بواقع (500) جنيه لفائز واحد مصري، و(500) جنيه لفائز واحد وافد يدرس بمصر ومقيم فيها، واشتراك لمدة عام في مجلة الأزهر لعدد ثلاثة فائزين من داخل مصر، ونسخة إلكترونية من مجلة الأزهر تُرسل لمدَّة عام عبر البريد الإلكتروني لعدد خمسة فائزين من خارج مصر.

مجمع البحوث الإسلامية شهر رمضان المسابقة الرمضانية لمجلة الأزهر مدينة القدس

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