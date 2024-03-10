وزيرة الثقافة تشيد بالمحتوى الرمضانى المتنوع للشركة المتحدة.. وعمرو الفقى يرد

أشادت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بالجهود المبذولة من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم محتوى درامي وبرامجي متنوع خلال شهر رمضان، مؤكدة أن هذا التنوع يعكس الرؤية الاستراتيجية للشركة ويتماشى مع أهداف الدولة في تعزيز الوعي الثقافي.

وقالت الكيلاني في حوارها مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء"، إن الأعمال الدرامية التي قدمتها الشركة تناولت القضايا الاجتماعية والتاريخية بأسلوب جذاب، مما أثار حماس الجمهور وزاد من تطلعهم لمتابعة هذه الأعمال.

كما لفتت الوزيرة الانتباه إلى البرامج الموجهة للأطفال، معبرة عن سعادتها بتوجه الأطفال نحو مشاهدة الرسوم المتحركة المصرية التي تعزز الهوية الثقافية لديهم.

من جانبه، عبر عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة، عن امتنانه لوزارة الثقافة لتعاونها المستمر، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا أوسع نطاقًا، وردت الكيلاني بالتأكيد على أهمية الدعم المتبادل بين الفن والثقافة والإعلام لتحقيق الأهداف المشتركة.