ليفركوزن يبتعد بصدارة الدوري الألماني بثنائية في شباك فولفسبورج

واصل فريق باير ليفركوزن مسيرته القوية بالفوز على ضيفه فولفسبورج بنتيجة 2/صفر الأحد، في ختام منافسات الجولة 25 من الدوري الألماني لكرة القدم(بوندسليجا).

وسجل ناثان تيلا وفلوريان فيرتز هدفي المباراة في الدقيقتين 37 و86.

وحقق باير ليفركوزن فوزه السادس على التوالي ليبتعد بالصدارة برصيد 67 نقطة، موسعا الفارق إلى عشر نقاط مع ملاحقه بايرن ميونخ حامل اللقب.

أما فولفسبورج الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين منذ طرد لاعبه مورتز ينز في الدقيقة 28، فقد تجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي مباريات أخرى أقيمت الأحد، فاز فرايبورج على مضيفه بوخوم بنتيجة 1/2، بينما فاز آينتراخت فرانكفورت على ضيفه هوفنهايم بنتيجة 1/3.

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