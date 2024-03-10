نورا سمير حكمًا لمباراة غانا وتنزانيا فى دورة الألعاب الإفريقية

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) تعيين طاقم لقاء غانا وتنزانيا في دورة الالعاب الأفريقية بغانا ويعاونها من الجزائرية سارة كمادا مساعد أول ونغاراسوم فيكتورين مساعد ثاني ورايا سيساي حكمًا رابعًا.

ومن المقرر إقامة اللقاء في العاشرة من مساء غدٍ بتوقيت القاهرة التي تقام صمن التصفيات الإفريقية المؤهلة للأولمبياد بباريس علي ستاد غازون نتريول بغانا.

وتعتبر هذه المباراة هى الظهور الأول للمصرية نورا سمير في البطولة والتي تسمي دورة الألعاب الأفريقية بغانا ، والتي تتميز نورا سمير بثقه وكفاءة عالية في ادارة المباريات في بطولات الكاف، والتي تشارك في عديد من لقاءات الدوري المصري الممتاز.

ويأمل الجميع داخل أسرة التحكيم المصرى أن يظهر العنصر النسائى بمستوى جيد خلال الدورة الأفريقية، كما حدث من قبل مع العنصر الرجالى فى التحكيم المصرى خلال بطولة أمم افريقيا 2023 التى استضافتها كوت ديفوار.

واستحق التحكيم المصري لقب البطل غير المتوج لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بعدما بصم على المواجهات الكبرى في الحدث القاري وتصدرت صافرة الفراعنة المشهد بالظهور في 7 مباريات كإدارة ساحة و8 مباريات على مستوى حاملي الراية، و22 في تقنية الفيديو.

وجاء التحكيم المغربي في المركز الثاني برصيد 5 مباريات صافرة، و10 مباريات للمساعدين، ومثلها في تقنية الفيديو.

ويزداد بريق التألق المصري رفقة السباعي (أمين عمر – محمد عادل – محمد معروف – أحمد حسام طه – محمود أبوالرجال – محمود عاشور – محمود البنا)، نظرًا لأنه جاء دون توقعات إيجابية قبل الحدث، بالقياس على أوضاع التحكيم محليا إلى جانب الأزمات الفنية التي يشهدها اتحاد الكرة في معظم أروقة النشاط.