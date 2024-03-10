الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

الآن مواعيد المترو في رمضان 2024 وتعديل مواعيد القطارات

المترو
المترو

حددت الهيئة القومية للأنفاق مواعيد المترو في رمضان 2024، حيث تختلف هذه المواعيد عن موعد عمله في الأيام العادية، ومع اعتماد ملايين المصريين على المترو تعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد المترو في رمضان 2024. 

 

هل المترو شغال ٢٤ ساعه؟

لا يعمل المترو 24 ساعة ولكن يعمل وفق مواعيد عمل محددة أعلنت عنها الهيئة القومية للأنفاق، والتي تدير خطوط مترو الأنفاق الثلاثة بالقاهرة الكبرى أول يوم رمضان، ليتناسب مع مواعيد المصريين في رمضان. 

 

مواعيد مترو الأنفاق في رمضان 2024.. مواعيد القطار الخفيف في رمضان

بدءًا من الغد.. تعديل مواعيد بعض القطارات تزامنًا مع شهر رمضان

متى يبدأ مترو الانفاق بالقاهرة؟

يبدأ مترو الانفاق بالقاهرة  للخط الأول لمترو الأنفاق (حلوان – المرج الجديدة)  طوال شهر رمضان من الساعة 5:15 صباحًا ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحًا بعد منتصف الليل.

 

مواعيد المترو في رمضان 2024  للخط الثاني لمترو الأنفاق (شبرا الخيمة – المنيب) الساعة 5:15 صباحًا ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحًا بعد منتصف الليل.

 

مواعيد المترو في رمضان 2024  للخط الثالث لمترو الأنفاق (عدلي منصور – محور روض الفرج) الساعة 7:15 صباحًا  حتى  الساعة 1:00 صباحًا بعد منتصف الليل.

 

ويبدأ عمل للقطار الكهربائي الخفيف LRT(الفنون والثقافة – عدلي منصور) الساعة 6:00 صباحًا ونهاية ساعات التشغيل الساعة 00:00 منتصف الليل.

تعديل مواعيد القطارات في رمضان 2024

أعلنت هيئة السكة الحديد تعديل مواعيد القطارات في رمضان لبعض الخطوط التي تتقاطع وقت سريانها مع وقت الافطار في رمضان وهي كالتالي: 

 

  • قيام قطار 1915 سياحي القاهرة / المنصورة من محطة القاهرة الساعة 3:20 مساء، بدلًا من الساعة 5:10 مساء ليصل محطة المنصورة الساعة 5:40 مساء.

 

  • قيام قطار 63 ركاب طنطا / المنصورة ليقوم من محطة طنطا الساعة 3:55 مساء، بدلًا من الساعة 3:35 مساء ويصل محطة المنصورة الساعة 5:25 مساء.

 

  • قيام قطار 2027 تالجو القاهرة / الإسكندرية ليقوم من محطة القاهرة الساعة 8:00 مساء، بدلًا من الساعة 7:00 مساء ليصل محطة الإسكندرية الساعة 10:30 مساء.

 

  • قيام قطار 2026 تالجو الإسكندرية- القاهرة ليقوم من محطة الإسكندرية الساعة 7:45 مساء، بدلًا من الساعة 6:50 مساء ليصل محطة القاهرة الساعة 10:15 مساء.

 

  • قيام قطار 959 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسماعيلية ليقوم من محطة القاهرة الساعة 6:45 مساءً، بدلًا من الساعة 7:50 مساءً ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 9:45 مساء.

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