التشكيل الرسمى لمباراة أستون فيلا وتوتنهام فى الدورى الإنجليزى

أعلن الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا، وكذلك نظيره أنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام هوتسبير، تشكيل الفريقين، استعدادًا للمواجهة المرتقبة في بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة أستون فيلا ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

ويستضيف فريق أستون فيلا نظيره توتنهام هوتسبير، على ملعب "فيلا بارك"، في قمة قوية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أستون فيلا ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل أستون فيلا الرسمي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل أستون فيلا الرسمي استعدادًا لمواجهة توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز.

خط الدفاع: كونسا – لينجليه – توريس - دين.

خط وسط الملعب: دوجلاس – ماكجين – كاش - تيليمانس.

في خط الهجوم: بايلي – أولي واتكينز.

تشكيل أستون فيلا الرسمي

تشكيل توتنهام الرسمي أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل توتنهام هوتسبير الرسمي استعدادًا لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو - ميكي- روميرو - اودوجيو.

خط وسط الملعب: سار - بيسوما- ماديسون.

في خط الهجوم: جونسون – سون هيونج مين - كولوسيفسكي.

تشكيل توتنهام هوتسبير الرسمي

ترتيب أستون فيلا وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق أستون فيلا حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، متفوقًا على توتنهام هوتسبير صاحب المركز الخامس برصيد 50 نقطة، أي بفارق 5 نقاط.

لذلك يرغب الناديان في تحقيق الفوز في مباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط، من أجل التواجد في المربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.