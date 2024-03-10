الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

التشكيل الرسمى لمباراة أستون فيلا وتوتنهام فى الدورى الإنجليزى

مباراة أستون فيلا
مباراة أستون فيلا وتوتنهام

أعلن الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا، وكذلك نظيره أنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام هوتسبير، تشكيل الفريقين، استعدادًا للمواجهة المرتقبة في بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة أستون فيلا ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

ويستضيف فريق أستون فيلا نظيره توتنهام هوتسبير، على ملعب "فيلا بارك"، في قمة قوية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أستون فيلا ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل أستون فيلا الرسمي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل أستون فيلا الرسمي استعدادًا لمواجهة توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز.

خط الدفاع: كونسا – لينجليه – توريس - دين.

خط وسط الملعب: دوجلاس – ماكجين – كاش - تيليمانس.

في خط الهجوم: بايلي – أولي واتكينز.

Aston Villa team to face Tottenham Hotspur: Martínez, Konsa, Lenglet, Pau, Digne, Cash, McGinn (captain), Douglas Luiz, Bailey, Tielemans, Watkins. Substitutes: Olsen, Diego Carlos, Álex Moreno, Diaby, Zaniolo, Durán, Rogers, Kesler-Hayden, Iroegbunam.
تشكيل أستون فيلا الرسمي

تشكيل توتنهام الرسمي أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل توتنهام هوتسبير الرسمي استعدادًا لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو - ميكي- روميرو - اودوجيو.

خط وسط الملعب: سار - بيسوما- ماديسون.

في خط الهجوم: جونسون – سون هيونج مين - كولوسيفسكي.

Image
تشكيل توتنهام هوتسبير الرسمي 
txt

بدون صلاح.. 25 لاعبًا فى قائمة المنتخب الوطنى استعدادًا لمعسكر مارس

txt

رقم قياسى جديد ينتظر محمد صلاح أمام مانشستر سيتى فى الدورى الإنجليزى

ترتيب أستون فيلا وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق أستون فيلا حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، متفوقًا على توتنهام هوتسبير صاحب المركز الخامس برصيد 50 نقطة، أي بفارق 5 نقاط.

لذلك يرغب الناديان في تحقيق الفوز في مباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط، من أجل التواجد في المربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

استون فيلا توتنهام الدورى الانجليزى تشكيل أستون فيلا تشكيل توتنهام

الأكثر قراءة

إبراهيم حسن: محمد صلاح طلب إعفاءه من معسكر منتخب مصر

التفاصيل الكاملة لقرار وزير البترول بشأن العلاوة.. تصرف فورًا لجميع العاملين

كواليس استئناف المفاوضات فى مصر.. موقف نتنياهو يعوق تقدم مباحثات هدنة غزة

للمرة الأولى فى التاريخ عقوبات أمريكية ضد إسرائيل.. ماذا يدور خلف الكواليس؟

بدون صلاح.. 25 لاعبًا فى قائمة المنتخب الوطنى استعدادًا لمعسكر مارس

الفلك الدولى: لم نر هلال رمضان رغم أن السماء صافية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

سلاما علي الشهيد.. مع انوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

صور

عزاء شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب الجفاف وعدم التغذية.. ارتفاع شهداء المجاعة فى غزة لـ25

"تعالوا إلى لقاء يسوع".. ماذا تكشف تصريحات بايدن عن نتنياهو؟

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى