بدء جلسة حوارية بين الأطراف الليبية فى الجامعة العربية

بدأت، اليوم الأحد، جلسة حوار بين الأطراف الليبية في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك برعاية الأمين العام أحمد أبوالغيط.

وتأتي الجلسة بناء على دعوة من "أبوالغيط" إلى كل من محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، ومحمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية.



المبعوث الأممى فى ليبيا يحث الأطراف السياسية على تشكيل حكومة موحدة

وحث المبعوث الأممي للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، أمس السبت، الأطراف السياسية في البلاد على تشكيل حكومة موحدة جديدة، تقود ليبيا نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده باتيلي مع أعضاء كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة بطرابلس، وفق منشور للمبعوث الأممي عبر منصة "إكس".

وقال باتيلي: "شجعت الأعضاء على مواصلة جهودهم لبناء توافق في الآراء داخل المجلس الأعلى للدولة ومع مجلس النواب، ومع الطيف السياسي الليبي الواسع، بما في ذلك الأطراف الرئيسية، بشأن تنفيذ القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة موحدة تقود ليبيا نحو الانتخابات".