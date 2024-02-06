الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

دعم الاحتلال يشعل أمريكا.. سر انقلاب الجمهوريين على جو بايدن

بايدن
بايدن

كشف تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الثلاثاء، عن انتقاد أعضاء مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري، الرئيس جو بايدن؛ لتهديده باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون يدعم تمويل أوكرانيا وإسرائيل عسكريًا، وإصلاح سياسات الهجرة للولايات.

وأشار التقرير إلى أن أعضاء الحزب الجمهوري يرون أن سياسة بايدن الحالية تعتمد على التلويح بتمويل إسرائيل، وهو ما دفع الديمقراطيين للهجوم في نوفمبر الماضي، بتسييس التمويل بعد تمرير حزمة مساعدات تقدر بـ14.3 مليار دولار لإسرائيل، ومن المتوقع أن يتم تعليق مشروع القانون الجديد، وهو ما يتطلب أغلبية الثلثين من أعضاء الكونجرس.

ولفت إلى أن إدارة بايدن تشجع الكونجرس على رفض "حيلة بايدن" السياسية، وإرسال قانون الاعتمادات التكميلية للأمن القومي إلى مكتب الرئيس.

ويعمل مسئولون من إدارة الرئيس الديمقراطي منذ أشهر مع الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ على حزمة تشريع بقيمة 118 مليار دولار، تم الكشف عنها يوم الأحد، تجمع بين مليارات الدولارات من المساعدات الطارئة لأوكرانيا وإسرائيل وإصلاح شامل لسياسة الهجرة الأمريكية.

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القاهرة الإخبارية: 4 مليارات دولار طلبها الرئيس بايدن لغزة ضمن "الأمن القومي"

بايدن يتبنى مشروعًا جديدًا لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا

ويشمل مشروع القانون الذي يتبناه بايدن 60 مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا، و14.1 مليار دولار لإسرائيل في حربها على غزة، وحوالي 20 مليار دولار لجهود إنفاذ القانون الجديدة على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، حسب تقرير لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال قادة جمهوريون في الكونجرس، قبل أيام من صدوره مساء الأحد، إنهم سيرفضون مشروع قانون مجلس الشيوخ من الحزبين، وسيصوتون بدلًا من ذلك على مشروع قانون يقدم المساعدات لإسرائيل فقط، ويمثل مشروع القانون ميلًا يمينيًا في مفاوضات مجلس الشيوخ حول الإجراءات الحدودية، لكن رد الفعل العنيف كان شديدا من المحافظين.

وأشارت تقرير "الجارديان" إلى أن أعضاء الحزب الجمهوري في الكونجرس- حتى الموافقون على تقديم المساعدات لأوكرانيا، وتغيير ملامح الحدود مع المكسيك- أثاروا شكوكًا في أنهم يدعمون حزمة المساعدات الجديدة، فيما أكدت الصحيفة البريطانية أنه من المقرر عقد اجتماع خاص للجمهوريين في المساء لمناقشة الأمر.

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"النواب الأمريكى": تهديد جو بايدن باستخدام "الفيتو" "خيانة"

الجمهوريين الفيتو بايدن إسرائيل الكونجرس

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