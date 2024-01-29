الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

للحد من الهجرة غير الشرعية.. تفاصيل خطة ميلوني لتوسيع النفوذ الإيطالي في إفريقيا

رئيسة وزراء إيطاليا
رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، في تقرير لها اليوم الإثنين، خطة رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني لإرجاع نفوذ روما في إفريقيا للحد من الهجرة غير الشرعية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ميلوني ستقدم خطة “ماتي” اليوم إلى مجموعة من القادة من أفريقيا وأوروبا، بما في ذلك رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.

مركز للطاقة

وأعلنت ميلوني عن خطتها التي تهدف لتحويل إيطاليا لمركز للطاقة بعد فترة وجيزة من تولي حكومتها في أكتوبر 2022.

وقالت “الجارديان” إن إيطاليا ستتخذ نهجًا هادئًا لتطبيق الخطة، ومساعدة الدول الإفريقية في مجالات التعليم، الصحة ،الصادرات والبنية التحتية.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن خطة ميلوني لوقف تدفق المهاجرين من إفريقيا كان تعهد إنتخابي لها، إلا أنه لم ينفذ إلى الآن، مشيرة إلى أن الخطة مهمة لرئيسة الوزراء الإيطالية التي اتخذت خطوة غير معتادة باستضافة قمة إيطالية إفريقية في مقر مجلس الشيوخ الإيطالي.

إفريقيا مهمة لإيطاليا

من جانبه، قال لوسيو مالان، عضو مجلس الشيوخ الإيطالي، إن إفريقيا ذات أهمية استراتيجية لإيطاليا، مشيرًا إلى أن خطة “ماتي” تهدف لزيادة النفوذ في القارة السمراء.

صحيفة الجارديان روما جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية

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