السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس البرلمان الليبى يؤكد للسفير الفرنسى تشكيل حكومة موحدة ويكشف مهمتها

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والجهود المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأكد "صالح" تشكيل حكومة موحدة في البلاد، مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات، وفقًا لإرادة الشعب الليبي.

من جهته، دعا السفير الفرنسي مصطفى مهراج، رئيس البرلمان الليبي لزيارة فرنسا خلال الأيام المقبلة.

شركات مصرية تتولى إنشاء 11 جسرًا جديدًا فى ليبيا

وأعلنت الحكومة الليبية عن توقيع عقود لإعادة إعمار وبناء 11 جسرًا في مدن درنة، بنغازي، وأجدابيا، بالتعاون مع شركات مصرية رائدة في مجال الإنشاءات.

العقود وقّعها كل من حاتم العريبي، رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، وبلقاسم خليفة حفتر، المدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة، بحضور د. أسامة حماد، رئيس وزراء الحكومة الليبية. ومن الجانب المصري، إبراهيم العرجاني، رئيس مجلس إدارة شركة "نيوم"، وهاني ضاحي، رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل.

وفي درنة، سيتم إنشاء 6 جسور جديدة تشمل: جسر البحر، وادي الناقة، مسجد الصحابة، وثلاثة جسور في الوادي. بينما في أجدابيا سيتم بناء جسرين، هما جسر وسط المدينة وجسر تقاطع الطريق الدائري مع طريق طبرق. 

كما ستشهد بنغازي إنشاء ثلاثة جسور جديدة، هي: جسر تقاطع جزيرة الجرات البريد الرئيسي، وجسر جزيرة حي السلام بالمدخل الشرقي للمدينة، وجسر تقاطع طريق الهواري مع مصنع الأسمنت.

ليبيا عقيلة صالح مجلس النواب الليبي الأوضاع السياسية في ليبيا

مواد متعلقة

للحد من الهجرة غير الشرعية.. تفاصيل خطة ميلوني لتوسيع النفوذ الإيطالي في إفريقيا

ناشطتان بيئيتان تسكبان حساء على الموناليزا فى متحف اللوفر.. ما السبب؟

نداء عاجل من كتلة الإصلاح الليبية للأحزاب والقوى الوطنية بالمنطقة الغربية

كواليس إلزام ترامب بدفع 83 مليون دولار تعويضات فى قضية تشهير

ترامب يحسم جولة نيوهامبشاير أمام هيلى.. ماذا حدث فى كواليس الانتخابات التمهيدية؟

الانتخابات الأمريكية 2024| واشنطن بوست: نيوهامبشاير فرصة "هيلى" الأخيرة أمام ترامب

الانتخابات الأمريكية 2024| كواليس منافسة ترامب و هيلي على "نيو هامبشاير"

ليبيا تدعم دعوى جنوب إفريقيا لمقاضاة إسرائيل أمام العدل الدولية

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

عاجل| رعب فى الزمالك.. الونش يغادر المران مصابًا ومخاوف من "الصليبى"

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية ترم أول.. المحافظ يعتمدها بنسبة نجاح 78.5٪

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

عاجل.. حارس جديد يدخل حسابات الأهلى لخلافة محمد الشناوى قبل غلق القيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ليبرمان يطالب بتهجير الفلسطينيين لسيناء.. ويدعو لسيطرة مصر على غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»