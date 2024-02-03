رئيس البرلمان الليبى يؤكد للسفير الفرنسى تشكيل حكومة موحدة ويكشف مهمتها

التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج.



وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والجهود المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأكد "صالح" تشكيل حكومة موحدة في البلاد، مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات، وفقًا لإرادة الشعب الليبي.

من جهته، دعا السفير الفرنسي مصطفى مهراج، رئيس البرلمان الليبي لزيارة فرنسا خلال الأيام المقبلة.

شركات مصرية تتولى إنشاء 11 جسرًا جديدًا فى ليبيا

وأعلنت الحكومة الليبية عن توقيع عقود لإعادة إعمار وبناء 11 جسرًا في مدن درنة، بنغازي، وأجدابيا، بالتعاون مع شركات مصرية رائدة في مجال الإنشاءات.

العقود وقّعها كل من حاتم العريبي، رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، وبلقاسم خليفة حفتر، المدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة، بحضور د. أسامة حماد، رئيس وزراء الحكومة الليبية. ومن الجانب المصري، إبراهيم العرجاني، رئيس مجلس إدارة شركة "نيوم"، وهاني ضاحي، رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل.

وفي درنة، سيتم إنشاء 6 جسور جديدة تشمل: جسر البحر، وادي الناقة، مسجد الصحابة، وثلاثة جسور في الوادي. بينما في أجدابيا سيتم بناء جسرين، هما جسر وسط المدينة وجسر تقاطع الطريق الدائري مع طريق طبرق.

كما ستشهد بنغازي إنشاء ثلاثة جسور جديدة، هي: جسر تقاطع جزيرة الجرات البريد الرئيسي، وجسر جزيرة حي السلام بالمدخل الشرقي للمدينة، وجسر تقاطع طريق الهواري مع مصنع الأسمنت.