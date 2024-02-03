المشتبه به متشرد.. تفاصيل الهجوم على محطة القطارات بباريس

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن السلطات الفرنسية ألقت القبض، اليوم السبت، على المتورط في الهجوم على محطة القطارات بالعاصمة باريس .

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الركاب وأمن المحطة تعاملوا مع المتورط في الهجوم قبل الوصول إلى مكان الحادث في الـ8 صباحًا، كما أشارت المؤشرات الأولية إلى أن الهجوم ليس إرهابيًا.

وعن المصابين الـ3 ضحايا الحادث، قالت "الجارديان" إنهم كانوا في الطابق السفلي من المحطة، فيما نُقل 2 إلى المستشفى، أحدهما مصاب بجروح خطيرة.

الصحيفة البريطانية نقلت عن وسائل إعلام فرنسية أن المتورط في الهجوم كان يحمل سكينًا ومطرقة، وقالت إنه من مالي، وأظهر رخصة قيادة إيطالية للشرطة أثناء إلقاء القبض عليه.

وقالت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، إن المتورط، البالغ من العمر 32 عامًا، حاول إشعال النار في حقيبته قبل وصول الشرطة، لافتة إلى أنه قد يعاني من "اضطرابات نفسية"، فيما فتحت الشرطة تحقيقًا رسميًا في الهجوم.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جيرالد دارمانين، على موقع التواصل الاجتماعي "X": أصيب 3 أشخاص في حادث محطة القطارات، فيما أصيب آخر بجروح خطيرة، شكرًا لمن ضبطوا مرتكب هذه الجريمة".

عمليات طعن أخرى

ووقعت عدة هجمات طعن في العاصمة الفرنسية العام الماضي، ففي ديسمبر 2023 طعن رجل فرنسي، يبلغ من العمر 26 عاما، سائحا ألمانيا حتى الموت بالقرب من برج إيفل، وفي يناير 2023 أصيب 6 أشخاص في هجوم بسكين في باريس.