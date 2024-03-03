الجارديان: إسرائيل تقبل وقف إطلاق النار لـ6 أسابيع.. وتنتظر رد حماس

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الأحد، إن إسرائيل قبلت مؤقتًا اتفاقًا مرحليًا لوقف إطلاق النار لـ6 أسابيع، يبدأ بالإفراج عن الرهائن الجرحى والمسنين والإناث، مشيرة إلى أن تل أبيب منتظرة ردًا من حماس.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن محادثات الهدنة جرت في العاصمة القطرية الدوحة، أمس السبت، فيما سيتم عقد اجتماعات اليوم في القاهرة لاستكمال المباحثات.

وقالت الولايات المتحدة إن تمديد وقف إطلاق النار هو الطريق الأكثر مباشرة لإيصال المساعدات على نطاق واسع إلى غزة، لافتة إلى أن الاتفاق بين الطرفين قريب.

وقال مسئول أمريكي -بحسب الجارديان: "نحن نعمل على مدار الساعة لإتمام الصفقة"، مشيرًا إلى أن إسرائيل قبلت الاتفاق، لكن لم تحدد إذا ما كانت لها تحفظات.

رد حماس

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن المفاوضين الإسرائيليين يتوقعون رد حماس على اتفاق تبادل الرهائن المقترح يوم الأحد أو الإثنين.

وأشارت إلى أن البند الرئيسي في المفاوضات هو هوية المحتجزين التي سيتم إطلاقها، ونسبة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم.

سوء التغذية الحاد

ووفقًا للأمم المتحدة، فإن ما لا يقل عن 576.000 فلسطيني يعانون من نقص الغذاء، ويعاني واحد من كل 6 أطفال دون سن الثانية في شمال غزة من سوء التغذية الحاد والهزال.