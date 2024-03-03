الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الجارديان: إسرائيل تقبل وقف إطلاق النار لـ6 أسابيع.. وتنتظر رد حماس

نتنياهو
نتنياهو

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الأحد، إن إسرائيل قبلت مؤقتًا اتفاقًا مرحليًا لوقف إطلاق النار لـ6 أسابيع، يبدأ بالإفراج عن الرهائن الجرحى والمسنين والإناث، مشيرة إلى أن تل أبيب منتظرة ردًا من حماس.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن محادثات الهدنة جرت في العاصمة القطرية الدوحة، أمس السبت، فيما سيتم عقد اجتماعات اليوم في القاهرة لاستكمال المباحثات.

وقالت الولايات المتحدة إن تمديد وقف إطلاق النار هو الطريق الأكثر مباشرة لإيصال المساعدات على نطاق واسع إلى غزة، لافتة إلى أن الاتفاق بين الطرفين قريب.

وقال مسئول أمريكي -بحسب الجارديان: "نحن نعمل على مدار الساعة لإتمام الصفقة"، مشيرًا إلى أن إسرائيل قبلت الاتفاق، لكن لم تحدد إذا ما كانت لها تحفظات.

رد حماس

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن المفاوضين الإسرائيليين يتوقعون رد حماس على اتفاق تبادل الرهائن المقترح يوم الأحد أو الإثنين.

وأشارت إلى أن البند الرئيسي في المفاوضات هو هوية المحتجزين التي سيتم إطلاقها، ونسبة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم.

سوء التغذية الحاد

ووفقًا للأمم المتحدة، فإن ما لا يقل عن 576.000 فلسطيني  يعانون من نقص الغذاء، ويعاني واحد من كل 6 أطفال دون سن الثانية في شمال غزة من سوء التغذية الحاد والهزال.

الجارديان تل أبيب حماس الدوحة غزة هآرتس

مواد متعلقة

عاجل| "مقترح بوش" يُنذر بـ"كارثة" تنتظر أمريكا والاحتلال حال انتهاء الحرب فى غزة

بايدن يُشدد "الخناق" على نتنياهو.. وتوقعات بإجراءات أمريكية غير مسبوقة ضد إسرائيل

واشنطن بوست: حلفاء نتنياهو يعارضون أى عملية عسكرية فى رفح

متضررو زلتين يشكون الأوضاع.. والإسكان الليبية تقرر تشكيل لجنة فنية

السعودية: لا علاقات مع إسرائيل دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية

دعم الاحتلال يشعل أمريكا.. سر انقلاب الجمهوريين على جو بايدن

صفقة بايدن الكبرى فى الشرق الأوسط.. هل سينقذ حل الدولتين الرئيس الأمريكى؟

رئيس البرلمان الليبى يؤكد للسفير الفرنسى تشكيل حكومة موحدة ويكشف مهمتها

الأكثر قراءة

انفراجة كبيرة بالمفاوضات.. هل تنجح مباحثات مصر فى وقف حرب غزة؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

سعر الذهب اليوم الأحد 2024/3/3 بالجنيه المصرى والدولار

الجيش السودانى يسترد منطقتين فى أم درمان ويدحر ميليشيا الدعم السريع

"الجثمان لا يزال فى الثلاجة".. مصدر يكشف آخر مستجدات أزمة حلمى بكر

الجارديان: إسرائيل تقبل وقف إطلاق النار لـ6 أسابيع.. وتنتظر رد حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود