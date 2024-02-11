واشنطن بوست: حلفاء نتنياهو يعارضون أى عملية عسكرية فى رفح

أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في تقرير لها أمس الأحد، أن بعضًا من حلفاء إسرائيل الرئيسيين أعربوا عن مخاوفهم بشأن ما أسماه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "عملية ضخمة" في رفح جنوب قطاع غزة، بعد لجوء أكثر من مليون فلسطيني إليها بحثًا عن مكان آمن مع استمرار قصف الاحتلال على شمال وجنوب القطاع.



وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى بيان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أكد فيه أنه قلق للغاية من احتمالية شن هجوم على مدينة رفح الفلسطينية، مشددًا على ضرورة العمل لإدخال المساعدات وإخراج الرهائن ودعم وقف إطلاق النار.



ولفتت "واشنطن بوست" إلى تحذيرات مسئول الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ورئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف، والخارجية الألمانية من التهديدات الإسرائيلية بشأن رفح، كونها ستكون كارثية على المدنيين الفلسطينيين.



وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن "نتنياهو" يخطط لشن هجوم على رفح الفلسطينية، وأنه يعمل على "خطة منفصلة" لإجلاء المدنيين الفلسطينيين، لافتة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعارض أي عملية عسكرية برفح في ظل الظروف الحالية.

حل الدولتين

وعن الموقف المصري بشأن الهجوم الإسرائيلي في رفح، قالت الصحيفة الأمريكية إن القاهرة شددت على أنها حشدت مساعدات إنسانية وإغاثية ضخمة وأبقت معبر رفح مفتوحًا من أجل مساعدة المدنيين الفلسطينيين.



كما أشارت إلى التأكيدات المصرية بشأن المحاولات والمساعي الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين، وأنها محكوم عليها بالفشل، لافتة إلى أن مصر ترى أن الحل الوحيد للأزمة الحالية هو حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.



واستهدفت إسرائيل مسئولًا بارزًا في حماس كان في لبنان يوم السبت الماضي، وقال الاحتلال الإسرائيلي إنه اكتشف نفقًا تستخدمه حماس يمر تحت المقر الرئيسي للأونروا في مدينة غزة.



وقال رئيس "الأونروا"، فيليب لازاريني، في بيان، إن إسرائيل لم تخطر الوكالة رسميًا بهذا الاكتشاف، وإن الأونروا ليست على علم بأي بنية تحتية للأنفاق تحت المجمع الذي تم إخلاؤه في 12 أكتوبر.