المبعوث الأممى فى ليبيا يحث الأطراف السياسية على تشكيل حكومة موحدة

حث المبعوث الأممي للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، أمس السبت، الأطراف السياسية في البلاد على تشكيل حكومة موحدة جديدة، تقود ليبيا نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده باتيلي مع أعضاء كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة بـطرابلس، وفق منشور للمبعوث الأممي عبر منصة "إكس".

وقال باتيلي: "شجعت الأعضاء على مواصلة جهودهم لبناء توافق في الآراء داخل المجلس الأعلى للدولة ومع مجلس النواب، ومع الطيف السياسي الليبي الواسع، بما في ذلك الأطراف الرئيسية، بشأن تنفيذ القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة موحدة تقود ليبيا نحو الانتخابات".