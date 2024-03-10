الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس العاصمة الإدارية يتفقد المشروعات السكنية بالمدينة

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية

أجرى رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، المهندس شريف الشربيني، جولة تفقدية بقطاع الإسكان في منطقة الحي السكني الثالث (R3) بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة، وتنفيذ تعليمات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، بالمتابعة الدائمة لمختلف المشروعات. 

رئيس "جهاز العاصمة الإدارية" يتفقد الحي السكني الثالث والطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة

وأوضح رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أن مساحة الحي السكني الثالث (R3) بالعاصمة الإدارية الجديدة، 1016 فدانًا، وبه 8 مجاورات، ويضم 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالي: (697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، و157 مبنى "تاون هاوس" بها 624 وحدة سكنية، و64 مبنى سكنيا مختلطا بها 2560 وحدة سكنية، و151360 م2 تجاري وإداري، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط بمنطقة "الواحة" في قلب الحي، بها 674 وحدة سكنية.

وتابع رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، سير الأعمال المنفذة من قبل الشركات التي تم إسناد العمليات التنفيذية لها على أرض الواقع، مشددًا على الالتزام بالبرنامج الزمني الخاص بالانتهاء من أعمال المشروع. 

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وتفقد المهندس شريف الشربيني، الأعمال الجارية بقطاع الطرق والمحاور الرئيسية، وتنسيق المواقع، ومن ضمنها طريق 9 ومحيط منطقة الماسة، وطريق 11، وطريق 4، وطريق 32، والمناطق المحيطة بها من أعمال تنسيق الموقع، وطرق خدمية، وكذا طريق 32، والمنطقة المحيطة بحديقة الشعب.

كما تفقد رئيس الجهاز المنطقة المحيطة بمبنى مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وكذا منطقة الحي الحكومي، موجهًا بسرعة تنفيذ الأعمال الخاصة بالخدمات للمنطقة، مع الأخذ في الاعتبار إنهاء المشروعات بأفضل جودة وإتقان.

رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية مدينة العاصمة الادارية الجديدة المهندس شريف الشربيني قطاع الإسكان منطقة الحي السكني الثالث R3 العاصمة الإدارية الجديدة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار

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