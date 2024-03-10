الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس "جهاز العاصمة الإدارية" يتفقد الحي السكني الثالث والطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة

جهاز العاصمة الإدارية
جهاز العاصمة الإدارية

قام المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الادارية الجديدة، بجولة تفقدية بقطاع الإسكان بمنطقة الحي السكني الثالث (R3) بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة، وتنفيذ تعليمات الدكتور عاصم الجزار،  بالمتابعة الدائمة لمخنلف المشروعات.

وأوضح رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أن مساحة الحى السكني الثالث "R3"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، 1016 فدانًا، وبه 8 مجاورات، ويضم 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالى، 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا،  و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبني "سكني مختلط"، بها 2560 وحدة سكنية، و151360 م2 تجارى وإدارى، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط بمنطقة الواحة بقلب الحي، بها 674 وحدة سكنية.

وتابع رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، سير الأعمال المنفذة من قبل الشركات التي تم إسناد العمليات التنفيذية لها، على أرض الواقع، مشددًا على الالتزام بالبرنامج الزمني الخاص بالانتهاء من أعمال المشروع.

وتفقد المهندس شريف الشربيني، الأعمال الجارية بقطاع الطرق والمحاور الرئيسية، وتنسيق المواقع، ومن ضمنها طريق 9 ومحيط منطقة الماسة، وطريق 11، وطريق 4، وطريق 32، والمناطق المحيطة بها من أعمال تنسيق الموقع، وطرق خدمية، وكذا طريق ٣٢، والمنطقة المحيطة بحديقة الشعب.

كما تفقد رئيس الجهاز المنطقة المحيطة بمبنى مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وكذا منطقة الحي الحكومي، موجهًا بسرعة تنفيذ الأعمال الخاصة بالخدمات للمنطقة، مع الأخذ في الاعتبار إنهاء المشروعات بأفضل جودة واتقان.

المهندس شريف الشربيني مدينة العاصمة الادارية الجديدة قطاع الإسكان العاصمة الإدارية الجديدة الحي السكني الثالث الإدارية

مواد متعلقة

المتمرد دائما.. أسرار الإبداع فى «عالم خيرى بشارة»

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

"الحكومة" تلقت 130 ألف شكوى وطلب واستغاثة ديسمبر الماضى

المحافظات على خط التنمية.. «الدستور» ترصد مشروعات 2024 لتحسين الحياة فى الجمهورية الجديدة

في 87 يوما فقط.. قصة تعاون ناجح بين "وزارة العمل" و"معهد الساليزيان" الإيطالي

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى أسبوع.. إنفوجراف

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة العمل خلال إسبوع.." انفوجراف"

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لقرار وزير البترول بشأن العلاوة.. تصرف فورًا لجميع العاملين

عاجل| للمرة الأولى في التاريخ عقوبات أمريكية ضد إسرائيل.. ماذا يدور خلف الكواليس؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

الطريق 749.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لتقسيم غزة ومنع عودة السكان للشمال

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 10 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

قرار وزارى بإبعاد سوريتين خارج مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

تساو جينغ نيان

الجذور الثقافية للفكر الديمقراطى فى الصين

صور

عزاء شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

محطة تل أبيب

المزيد

"تعالوا إلى لقاء يسوع".. ماذا تكشف تصريحات بايدن عن نتنياهو؟

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى

حماس تعلن أسماء 4 محتجزين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية