محافظ مطروح يتابع أعمال القافلة الطبية الشاملة بمستشفي سيوة المركزي

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار أعمال القافلة الطبية الشاملة بمستشفى سيوة المركزي التى تنظمها وزارة الصحة والسكان خلال الفترة من 7 -10 مارس الجارى وتقديم 2181 خدمة طبية خلال الثلاثة ايام الاولى، حيث تأتي القافلة فى ضوء مبادرة دولة رئيس الوزراء لتحسين الخصائص السكانية من اجل التنمية.

تقديم 781 خدمة طبية

وأوضح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه جرى تقديم 781 خدمة طبية خلال اليوم الثالث لأعمال القافلة الطبية الشاملة المقامة بمستشفى سيوة المركزي في الفترة من الخميس 7 مارس وحتى الأحد 10 مارس الجاري ليصبح إجمالي ما قدمته القافلة من خدمات طبية لأهالي واحة سيوة خلال الثلاثة أيام 2181 خدمة طبية.



وأشار الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة أن القافلة تأتى بتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ومتابعة الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة للسكان بمشاركة مختلف قطاعات وزارة الصحة والسكان ومنها القطاع العلاجى ومتابعة الدكتور احمد سعفان رئيس قطاع الرعاية العلاجية والدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض وإشراف ميداني للدكتور محمد غباشي مدير القوافل العلاجية بوزارة الصحة والسكان

توقيع الكشف الطبي على 298 منتفعا

وأكد علي انه جرى توقيع الكشف الطبي على 298 منتفعا ومنتفعة ليصبح إجمالي الثلاث ايام 883 حالة وصرف العلاج بالمجان حيث سجلت عيادة الباطنة 55 حالة في اليوم الثالث من القافلة وعيادة الجراحة 28 حالة وعيادة الأطفال 81 حالة وعيادة النساء 16 حالة وعيادة المسالك 28 حالة وعيادة العظام 24 حالة وعيادة الجلدية 23 حالة وعيادة تنظيم الأسرة 17 حالة وعيادة الأسنان 16 حالات.

وأشار إلى أنه تم تقديم خدمات الفحوصات المعملية الطبية واجراء 111 فحص معملي وخدمات الأشعة لعدد 24 منتفع وتم عقد ندوات تثقيفية وتقديم خدمات التثقيف الصحى لعدد 114 منتفع وملئ استبيان مبادرة فخامة الرئيس للكشف عن الأورام السرطانية لـ 40 منتفع.



مستشفي سيوة المركزي



ونوه الدكتور حجازى احمد منسق القوافل العلاجية بالمديرية انه تم تحويل 8 حالات لمستشفى سيوة المركزي لاستكمال العلاج كما تم تقديم خدمات مبادرات فخامة رئيس الجمهورية لعدد 55 منتفع وتم فحص 139 طالب بعيادة شباب المراهقين ومقرها مركز شباب سيوة بمشاركة المجلس القومي للسكان ليصبح إجمالي الطلبة المستفيدين خلال الثلاثة ايام 343 طالبا.

القافلة الطبية

القافلة الطبية

القافلة الطبية

القافلة الطبية