الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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تكريم خريجي الدفعة الأولى للدبلوم المهني في التعليم الطبي بجامعة طنطا

تكريم خريجي الدفعة
تكريم خريجي الدفعة الأولى للدبلوم المهني

كرَّم الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب جامعـة طنطـا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، خريجي الدفعة الأولى للدبلوم المهني في التعليم الطبي للعام الجامعي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، تحت رعاية الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا.

وقدَّم الدكتور أحمد غنيم، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، خالص التهنئة لخريجي الدفعة الأولى للدبلوم المهني في التعليم الطبي من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من كليات القطاع الطبي بجامعات طنطا والمنوفية والفيوم وجنوب الوادي والسلام متمنيًا لهم دوام التوفيق، وشمل التكريم الطلاب العشرة الأوائل وهم دكتورة إيمان البلتاجي ودكتورة رنا إيهاب ودكتورة منى تيسير ودكتورة نهلة أنس ودكتورة ياسمين الحارتى ودكتورة إيمان باشا ودكتورة رانيا الزيات ودكتورة هالة الربعى ودكتورة نهال مصطفى ودكتورة بسنت مصطفى.

كما رحَّب غنيم، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بطلاب الدفعة الثانية للدبلوم المهني في التعليم الطبي العام الجامعي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، من كليات القطاع الطبي بجامعات طنطا والمنوفية والمنصورة وكفر الشيخ، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة وإدارة الكلية على استمرار تفعيل دورها في قطاع الدراسات العليا، وتقديم دبلومات مهنية في كل المجالات الطبية، مشيرًا إلى أن هدف الدبلوم المهني في التعليم الطبي هو تخريج عضو هيئة تدريس كفء متخصص مهنيًا ومزود بالخبرة في تصميم وتنفيذ وتطوير المناهج التعليمية الطبية سواء النظرية أو العملية أو السريرية بجودة عالية وإكساب عضو هيئة التدريس المعرفة بطرق التدريس الحديثة وتصميم وتقييم الاختبارات والتدريب على مهارات التواصل ومهارات التعليم الإلكتروني، بحيث يكون قادرًا على تقديم خدمة تعليمية وتدريبية متميزة في مختلف المؤسسات الطبية.

كلية الطب جامعة طنطا المستشفيات الجامعية للدبلوم المهني في التعليم الطبي التعليم الطبي بجامعات طنطا قطاع الدراسات العليا وتطوير المناهج التعليمية

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