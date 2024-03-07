أماكن معارض "أهلًا رمضان" بالغربية

استعدت محافظة الغربية، بتوفير معارض "أهلًا رمضان" في العديد من الأماكن المتفرقة على مستوى محافظة الغربية حتى يتسنى لجميع المواطنين الاستفادة من تلك المعارض المنتشرة على مستوى المحافظة.

من جهته، أكد الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة من أوائل المحافظات على مستوى الجمهورية التي استعدت لاستقبال شهر رمضان من خلال توفير معارض "أهلًا رمضان" بداخلها العديد من السلع الاستراتيجية مثل السكر والأرز وزيت ومكرونة بأسعار مخفضة تتراوح ما بين ١٥% إلى ٢٥% مما ساهم في رسم بسمة على وجوة الأسر المتوسطة والبسيطة، مشيرًا إلى أن أماكن اختيار المعارض جاء بعناية فائقة حتى يتم وضعها في أماكن تخدم قطاع عريض من المواطنين الذين يستحقون أن تقف الدولة معهم فى ظل الظروف التى تحيط بالعالم أجمع.

وأضاف محافظ الغربية، أن المعارض جاءت كالآتي: طنطا بمنطقة المعرض وطنطا بمنطقة قحافة وموقف سبرباي، وشارع البحر بالمحلة الكبرى، وقطور بشارع الجيش، وزفتى بجوار مجلس المدين، ومركز السنطة بجوار مجلس المدين، وبسيون بشارع 23 يوليو، وكفر الزيات بشارع المطافي، وكفر الزيات بشارع المدارس - مركز سمنود.

بدوره، أكد المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أن جميع معارض "أهلًا رمضان"، تم تجهيزها على أعلى مستوى وتم توفير السلع بأسعار تنافسية، مشيرًا إلى أن أهم سلع متواجدة هي السلع الاستراتيجية بكميات كبيرة وبأسعار أقل من السوق الخارجي بنسب كبيرة.