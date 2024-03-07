محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير بمركز ومدينة بسيون

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جوله صباحية لمتابعة أعمال الرصف والتطوير بمركز ومدينة بسيون؛ في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين، كذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

بدأت الجولة بمتابعته أعمال رفع كفاءة وإعادة رصف طريق "طنطا- بسيون" بطول 20 مترًا، والذي يتم ضمن خطة هيئة الطرق.

وأوضح الدكتور طارق رحمي أن المحافظة تنفذ مجموعة من أكبر خطط الرصف، حيث يتم إعطاء الأولوية للشوارع والطرق الحيوية، التي تسهم في تحقيق السيولة المرورية وتخدم أكبر عدد من المواطنين.

كما تابع المحافظ رصف عدد من الشوارع ضمن خطة رد الشيء لأصله، وهي رصف شارع المدارس ببسيون بطول ٥٢٣م، وعرض ٦ م بداية من شارع ٢٣ يوليو حتى مدخل كفر جعفر، شارع المتيت ببسيون بطول ١.٤ كم وعرض ١٠م بداية من شارع ٢٣ يوليو حتى منطقة كفر جعفر، شارع المقابر بالناصرية بطول ١٨٠ م وعرض ٦ م، وذلك لتحسين الحالة العامة للشوارع لتسهيل حركة المواطنين.

كما تابع المحافظ رصف عدد من الشوارع في بسيون ضمن الخطة الإضافية، إذ يتم رصف شارعين بطول ٢،٨ كم شارع عمر زعفان بداية من المقابر حتى الطريق الدائري بطول ١،٤ كم وعرض ١٩ م، طريق مدرسة صلاح حتاتة بطول ١،٤ كم وعرض ٦ م.