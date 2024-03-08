الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

163 مخالفة تموينية متنوعة بمدن الغربية

مخالفة
مخالفة

حررت مباحث التموين بالغربية، بالتنسيق مع مديرية التموين في حملة على مدار ثلاث الأيام الماضية، 163 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

وتلقى العقيد عمرو الطوخى مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا بتحرير 163 مخالفة متنوعة شملت، البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتلاعب في الأوزان، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة.

وكان مدير أمن الغربية قد وجه مباحث التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

مباحث التموين بالغربية مخالفة تموينية متنوعة إحكام الرقابة علي الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة البيع بأزيد من التسعيرة

مواد متعلقة

أماكن معارض "أهلًا رمضان" بالغربية

تجديد رخصة شهادتي اعتماد الأيزو بكلية هندسة جامعة طنطا

محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير بمركز ومدينة بسيون

ضبط 1000 مخالفة مرورية في الغربية

محافظ الغربية يناقش سبل التعاون بين دار الإفتاء والجهات والمديريات الخدمية

"مستقبل العلوم الإنسانية في الجمهورية الجديدة".. مؤتمر علمي لجامعة طنطا

محافظ الغربية يتابع سير الأعمال في مشروعات الرصف والتطوير بالمحلة

غلق وتشميع 318 منشآة مخالفة في الغربية

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 8-3-2024

الفراخ بـ96 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم

عاجل.. تقرير: مليارات الدولارات الخليجية تتجه إلى مصر مع احتدام الحرب بالمنطقة

جوزيه مورينيو يصل إلى الرياض لتحليل قمة الأهلى والزمالك

الداخلية تضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 43 مليون جنيه

فنية ودينية وبودكاست.. «الدستور» يعلن خريطة برامج شهر رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

صلاح الأخلاق ورِفعَة المجتمع

د. محمد عفيفي

الإمام محمد عبده

وائل لطفي

انتخابات الناشرين المصريين

ماجد حبته

ستينية مصر وكينيا

حسين دعسة

حماس ترد على مقترح وقف إطلاق النار.. والرد يثير زوبعة

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازر الإبادة الجماعية بغزة لليوم 154 على التوالى

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى

"الدولية للاجئين": إسرائيل تعرقل المساعدات المقدمة لغزة عمدًا