الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 1000 مخالفة مرورية في الغربية

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

شنت إدارة مرور مديرية أمن الغربية حملة ورصدت مخالفات متنوعة، على مدار أسبوع، بالطرق والشوارع الرئيسية، وتم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

كان اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية بضبط 1001 مخالفة شملت، السير عكس الاتجاه والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

تحصيل مقابل مخالفات بـ211 ألفا و468 جنيها

كما شملت نتائج الحملة تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 211 ألفا و468 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها وطلبت تحريات المباحث فى عدد من تلك المخالفات

شهد كوبري الطريق الدائري بكفرالزيات بمحافظة الغربية انتحار فتاة بالقفز من أعلى الكوبري، وتم انتشال جثتها بعد مرور ساعتين، وتم التحفظ عليها بسيارة إسعاف لنقلها إلى مستشفي كفرالزيات العام.

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بقيام فتاة بالانتحار من أعلى الكوبرى الدائرى بكفر الزيات داخل النيل.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف وفريق من قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة، وبعد مرور ساعتين تم انتشال الجثمان وتبين من المعاينة الأولية أن الجثة لفتاة تدعى "لميس عماد" من قرية "كنيسة الضهرية"وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من إجراءات وتصاريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذوية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتى طلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
 

مصادرة المركبات والدراجات المخالفة عكس الاتجاه والسير بدون لوحات معدنية والسير برخصة منتهية وبدون رخصة قيادة ودراجات نارية ومركبات غرامات فورية

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