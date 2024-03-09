السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير في طنطا

الدكتور طارق رحمي،
الدكتور طارق رحمي،

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في جولة صباحية أعمال الرصف والتطوير بمركز ومدينة طنطا؛ في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وبدأت الجولة بمتابعته سير العمل في محطة مياه المرشحة بطنطا للوقوف على سير الأعمال بالمحطة.

واستمرت الجولة بمتابعته أعمال توسعة كوبري مزلقان القاصد بمدخل سكة المحلة من الكورنيش لتوفير حارة مرورية جديدة، لتيسير حركة السيارات في العبور بطرق آمنة، وبعد الدراسات الهندسية والمرورية للمنطقة، والتي أكدت ضرورة توسعه كوبري القاصد بمدخل طريق المحلة ليخدم الاتجاهين.

تنفيذ محاور مرورية جديدة وتطوير الطرق

وأكد محافظ الغربية، خلال الجولة، حرص المحافظة على تنفيذ محاور مرورية جديدة وتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية الحالية، لتخفيف حدة التكدسات المرورية وحل الأزمات المرورية المتعددة بالمناطق الحيوية والتيسير على المواطنين في تنقلاتهم اليومية، إلى جانب تحسين الصورة البصرية في نطاق مراكز وأحياء المحافظة وفتح مسارات جديدة للتنمية في ظل الجمهورية الجديدة.

وانتقل المحافظ بعد ذلك لمتابعة الأعمال الجارية بمركز خدمات مصر والجاري تنفيذه بالمحافظة والذي يهدف لتقديم الخدمات الحكومية في مكان واحد.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن مشروع مركز خدمات مصر، يهدف إلى تسهيل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة، من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد، والذي يعكس حرص الدولة المصرية على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل للمواطن تحقيقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد مشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، حيث تابع المحافظ استمرار الأعمال داخل الموقع العام للمشروع والذي يتم إنشاؤه ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج- حيث تم تصميم المحطة لتعمل بطاقة ٧٠ مليون بيضة في العام إلى جانب التصدير للخارج، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.

وعلى هامش الجولة وجه المحافظ بإزالة كل الإشغالات المتعدية على حرم الطريق على الفور، وتكثيف أعمال النظافة.

أعمال الرصف والتطوير لخلق حارة مرورية جديده لتيسير حركة السيارات ضرورة توسعه كوبري ورفع كفاءة شبكة الطرق وفتح مسارات جديدة

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