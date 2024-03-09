السبت 09 مارس 2024
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سياسي

وكيل "صحة الشيوخ": رسائل الرئيس السيسي واضحة في يوم الشهيد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على أهمية الرسائل التي بعث بها الرئيس السيسي خلال احتفالية يوم الشهيد، وبالخصوص فيما يتعلق بأمن سيناء وحمايتها على مدى العقود والثمن الكبير الذي دفعته مصر والقوات المسلحة المصرية لحمايتها. قائلا: إن حديث السيسي جاء صريحا وواضحا تماما فيما يخص الأمن القومي المصري.

وأوضح د. حسين خضير في تصريحات صحفية له اليوم، أن مصر لن تقبل تهجير الفلسطينيين وأن مخطط االتهجير وفق تصريحات الرئيس السيسي، مرفوض تماما علاوة على موقفها الرافض لاستمرار العدوان مع ما يتكلفه إعادة إعمار قطاع غزة من مبالغ طائلة قد تزيد عن 90 مليار دولار.

ولفت وكيل صحة الشيوخ، أن رسائل السيسي عن سيناء في يوم الشهيد حاسمة وواضحة للداخل والخارج فمصر لن تفرط في أي شبر في أرضهاـ، ولن تقبل على الإطلاق بخطط التهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى أرض سيناء، رغم كافة الضغوط السياسية والاقتصادية التي حاول المجتمع الدولى ممارستها على مصر للقبول بمخطط التهجير، طوال الشهور الماضية. فسيناء أرض مصرية ولن تقبل مصر أي ضغوط تستهدف نقل الفلسطينيون إلى سيناء لتحقيق هدف مخطط الاحتلال لإخلاء قطاع غزة من شعبها.

واختتم د. خضير، بالاشادة بموقف مصر القوي في رفض العدوان الاسرائيلي الصارخ على قطاع غزة واستمراره ودفاع القيادة السياسية المستمر على حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه وإقامة دولته المستقلة.

النائب الدكتور حسين خضير لجنة الصحة مجلس الشيوخ الشيوخ الرئيس السيسي

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