السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"معيط": تعديلات قانون المالية الموحد تستهدف تحقيق مبدأ شمولية الموازنة

معيط
معيط

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تعديلات قانون المالية الموحد تستهدف تحقيق مبدأ شمولية ووحدة الموازنة.

وأضاف "معيط"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم السبت، أن الوضع القائم تتكون فيه الموازنة من الوحدات الإدارية والمحليات وهيئات خدمية، لافتا إلى وجود ما يقرب من 59 موازنة  للهيئات الاقتصادية لها موازناتها الخاصة وكانت في وقت سابق ضمن الموازنة العامة للدولة وتم فصلها لأسباب متعددة. 

وأشار إلى أنه وفقا للوضع الجاري الموازنة الحالية تصل إلى 2.1 تريليون منها  75 % إيرادات ضريبية وموارد الهيئات الاقتصادية تحرم منها المالية العامة عندما تحسب مؤشراتها وهذا يجعل المؤشرات سلبية 


ونوه بأن موازنة الهيئات تصل إلى 2.8 تريليون وهذا رقم أكبر من الموازنة العامة للدولة، والحكومة تسعى لتحقيق الشمولية من خلال القانون الحالي  في الموازنة. 


ولفت إلى أن  المعايير الدولية لصياغة المؤشرات تعتمد على الموازنة العامة الحكومية فقط مضيفا " نحتاج فترة انتقالية 5 سنوات نقوم خلالها على شغل كبير لإصلاح الهياكل الاقتصادية  وتحقيق الحوكمة " التي يتم على أساسها حساب المؤشر العام للمالية العامة.

 صندوق النقد الدولى كان يقيم على أساس رقم الموازنة الحكومية


وأشار وزير المالية إلى أن صندوق النقد الدولي كان يقيم على أساس رقم الموازنة الحكومية بالإضافة إلى جهتين فقط هما بنك الاستثمار القومي وهيئة التأمينات والمعاشات، والحكومة  تتحرك في اتجاه الشمولية وهذا مطلب داخلي وخارجي 


وحول طريقة حساب سقف الدين، قال وزير المالية "يتم من خلال حساب حجم الدين وعجز الموازنة على الناتج المحلي الإجمالي بجيب سقف الدين العام للعام المالي، موضحا أن  تخطي السقف يتطلب العودة لمجلس النواب، مضيفًا:"نسعى إلى الإصلاح والحوكمة بما يعكس الوضع الحقيقي للمالية العامة للدولة".

مجلس النواب وزير المالية قانون المالية الموحد الموازنة الحالية موازنة الهيئات المعايير الدولية

مواد متعلقة

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون المالية العامة من حيث المبدأ

"تعليم النواب" تناقش مشروع قانون الجمعيات التعاونية التعليمية 

رئيس خطة النواب يستعرض تفاصيل تعديلات قانون المالية العامة الموحد

إحالة 6 اتفاقات دولية إلى اللجان النوعية بمجلس النواب

الأكثر قراءة

صفقة أوروبية.. التفاصيل الأخيرة فى تعاقد الأهلى مع بديل محمد عبدالمنعم

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

موقف على معلول النهائى من التجديد لـ الأهلى.. وآخر تطورات المفاوضات

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الخبز

مصدر برابطة الأندية: ننتظر تقرير نهائى الكأس لتحديد مصير عقوبة شيكابالا (خاص)

أسعار الذهب في مصر ترتفع 10.8% والجرام يرتفع 355 جنيها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

تساو جينغ نيان

الجذور الثقافية للفكر الديمقراطى فى الصين

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

عبدالوهاب الحمادي

الرثاء الخفى من منصور إلى عاصى الرحبانى

ماجد حبته

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

سارة شريف

هامش المناورة

محمد جلال فراج

آلام المعلم حنفى وبنته حميدة 2-2

صفاء النجار

فيلم DUNE.. أينما توجد الطاقة يتفجر الصراع

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديوي إسماعيل (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خطة جديدة.. نتنياهو يصارع للبقاء فى السلطة والحفاظ على تماسك حكومته المتطرفة

الغارات والقصف المدفعى متواصل على غزة فى اليوم 155 من العدوان الإسرائيلى

مفاوضات الدقيقة 90.. ترتيبات تهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين فى رمضان