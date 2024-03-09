السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"تعليم النواب" تناقش مشروع قانون الجمعيات التعاونية التعليمية 

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب  برئاسة النائب سامي هاشم، خلال اجتماعها اليوم مشروع قانون المقدم من النائبة سكينة عبدالسلام و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية، وذلك بالإشتراك مع لجنتيِّ الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة. 

مشروع القانون تضمن بأن التعليم التعاوني هو تعليم خاص مميز لا يهدف للربح وهو السبيل الأمثل للمشاركة المجتمعية في العملية بالتعليمية وأدماج المجتمع المدني في العمل التطوعي وتفعيل العمل التطوعي كقيمة إيجابية وتسهم في بناء مصر الحديثة، وأيضًا الملكية التعاونية مصـونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفـل القـانون حمايتها ودعمها ويضمن استقلالها، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي) وذلك بحكم مادة 37 من دستور مصر.

كما ينظم العمل في الجمعية العامة للمعاهد القومية والجمعيات التعاونية التعليمية التابعة لها عدة قوانين ولوائح وقرارات وزارية من أهمها قانون رقم 1 لسنة ۱۹۹۰ وقانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والقرارات الوزارية المنظمة للتعليم الخاص واللائحة التنفيذية للمعاهد القومية المنظمة بالقرارات الوزارية ارقام ٢٤٧، ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٥٠ لسنة ٢٠١١ وتعديلاتها وتحـدد العلاقة والاختصاصات بين مجلـس الادارة والادارة المدرسية.

لجنة التعليم والبحث العلمي مجلس النواب النائب سامي هاشم مشروع قانون النائبة سكينة عبدالسلام الجمعيات التعاونية التعليمية

مواد متعلقة

إحالة 6 اتفاقات دولية إلى اللجان النوعية بمجلس النواب

وكيل مجلس النواب: شهداء مصر تركوا أثرًا خالدًا فى ذاكرة وطنهم ووجدان شعبهم

برلمانى: "يوم الشهيد" سيظل علامة فارقة فى تاريخ القوات المسلحة

إحالة تعديلات قانون المرور إلى اللجان النوعية بمجلس النواب

بدء فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب

برلمانى: "يوم الشهيد" سيظل خالدًا فى التاريخ

المؤتمر: يوم الشهيد سيظل خالدًا فى التاريخ ولن ننسى شهداءنا ونستلهم منهم التضحية والفداء

غدًا.. مجلس النواب يناقش تعديلات قانون المالية العامة الموحد

الأكثر قراءة

موقف على معلول النهائى من التجديد لـ الأهلى.. وآخر تطورات المفاوضات

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الخبز

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

الرئيس يعاتب رجال الدين بشأن أزمة الدولار: "إزاي متكلمتوش في حرمانية هذا السلوك"

الرئيس: ما عاتبتش حد فى أزمة الدولار.. وقلت للحكومة تحل الموضوع مع أجهزة الدولة

الرئيس: مفيش دولارات خرجت من البلد بسبب فساد مسئولين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

عبدالوهاب الحمادي

الرثاء الخفى من منصور إلى عاصى الرحبانى

ماجد حبته

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

سارة شريف

هامش المناورة

محمد جلال فراج

آلام المعلم حنفى وبنته حميدة 2-2

صفاء النجار

فيلم DUNE.. أينما توجد الطاقة يتفجر الصراع

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديوي إسماعيل (1)

أميرة عبد الكريم

قيم أم حقوق ضائعة فى الشارع اللى وراه؟

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خطة جديدة.. نتنياهو يصارع للبقاء فى السلطة والحفاظ على تماسك حكومته المتطرفة

الغارات والقصف المدفعى متواصل على غزة فى اليوم 155 من العدوان الإسرائيلى

مفاوضات الدقيقة 90.. ترتيبات تهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين فى رمضان