نواب عن تعديلات قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير: تستهدف تنمية مواهب الأطفال

قال النائب عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية تحت القبة، إن مشروع القانون عميق في فلسفته، لا سيما في ظل الحرص علي تنمية مواهب الطفل وتقديم جائزة تشجيعية له، مشددًا على أهمية أن تدقق اللجنة المختصة باختيار الأطفال الفائزين في الطفل المستحق، وأن تجد وسيلة لاستيعاب باقي الأطفال المبدعين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم والتي تعقد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي ناقشت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 فى شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.

من جانبه أكد النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اهتمام القيادة السياسية بتشجيع الابتكار والإبداع، لا سيما أنهما ضرورة لأي مجتمع، مشيرًا إلي أن التعديلات التشريعية ضرورية لأنها تجشع المبدع وتحافظ علي نفسيته، فمن طبيعة المبدع أنه لا يستطيع العمل تحت الضغط النفسي والقيود والغموض.

أيضًا جاءت إشادة النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الذي ثمن تقديم الحكومة التعديلات الدستورية لجوهريتها، حيث حذفت العبارة التي تقضي بألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، كأحد شروط الحصول علي جائزة المبدع الصغير، والاكتفاء بوجوب توافر شرط السيرة الحميدة والسمعة الحسنة، وذلك منعًا لإيذاء مشاعر هؤلاء الأطفال الصغار.

وقالت النائبة نشوى رائف، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس تهتم بالمبدع الصغير ولذلك استحدثت جائزة المبدع الصغير، والتي تستهدف الكشف المبكر للمبدع الصغير وهو ما يتماشي مع الإستراتيجية الوطنية للدولة.

وأوضحت أن الدولة تعمل على زيادة المحفزات بشأن المبدع الصغير، معلنة الموافقة على مشروع القانون.

وقالت النائبة سامية توفيق، إن جائزة المبدع الصغير إنجاز جديد للدولة المصرية، مشيرة إلي أن الدستور كفل للطفل الحماية الفكرية، وأن مشروع القانون يستثمر موهبته، مؤكدة أن الدولة تهتم بالمبدع الصغير يؤهل الطفل فكريًا وأدبيًا بالجمهورية الجديدة".