برلمانية: كلمة الرئيس السيسى فى "يوم الشهيد" اتسمت بالشفافية والوضوح

تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حزب "الحرية المصري"، بخالص التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ولأسر الشهداء، وللشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بذكرى "يوم الشهيد"، الذي يوافق 9 مارس من كل عام.

وقالت النائبة أمل سلامة إن استشهاد الجنرال الذهبي، الفريق أول عبدالمنعم رياض، على جبهة القتال وسط أبنائه من أبطال القوات المسلحة، ستظل ذكرى عظيمة تخلدها الأجيال المتعاقبة، للتأكيد على بطولات وتضحيات أبنائها الذين حملوا الأمانة، قدموا أرواحهم ودماءهم من أجل أمن واستقرار الوطن.

وأكدت النائبة أمل سلامة أن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على المشاركة سنويًا في الاحتفال بيوم الشهيد، وتكريم أسر الشهداء، يؤكد أن مصر لم ولن تنسى شهداء الوطن، والتضحيات التي قدَّمها أبطال مصر البواسل من أجل رفعة الوطن، والحفاظ على استقرار مصر وأمنها القومى.

وأوضحت أن كلمة الرئيس السيسي، خلال الاحتفالية، اتسمت بالشفافية والوضوح، ومثلَّت رسائل طمأنة لجميع المصريين بضرورة العمل وبذل الجهد والعرق من رفعة الوطن، وأن مصر تساعد الأشقاء الفلسطينيين بالتوازي مع الحفاظ على الأمن القومي ومقدرات الوطن في ظل الظروف والتحديات الإقليمية والدولية، وتأكيده أن معبر رفح مفتوح طوال الوقت دون غلق، ونستغل أي فرصة لإنفاذ المساعدات للأشقاء في غزة، الذين يشهدون مأساة إنسانية غير مسبوقة، مع بذل أقصى مجهود لوقف دائم لإطلاق النار، وإدخال المساعدات وإغاثة المنكوبين، وحصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة على دولته المستقلة.

وتابعت أن كلمة الرئيس السيسي كشفت عن حجم التحديات التي واجهتها الدولة خلال السنوات الماضية، وأن الأموال تم إنفاقها في المشروعات التنموية العملاقة لبناء دولة مستقرة وقوية، وأن سعر الصرف المرن وفقًا لطلبات السوق هو السبيل الوحيد للنجاح، وتأكيده أنه لم يمضٍ وقت طويل حتى يحصد المصريون ثمار جهدهم.